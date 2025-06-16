Один из наименее людных островов Европы: куда поехать вместо Крита

В современном туристическом мире, где популярные направления сталкиваются с проблемой переполненности и чрезмерной нагрузки, поиск спокойного и живописного места для отдыха становится настоящим вызовом. Многие греческие острова готовятся к очередному сезону с рекордными показателями посещаемости, что часто приводит к дискомфорту для туристов и местных жителей.

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Однако среди этого туристического ажиотажа существуют скрытые жемчужины, которые сохраняют свою аутентичность и спокойствие. Недавний отчет BookRetreats.com обнаружил ряд таких островов, где туризм остается устойчивым, экологическим и лишенным толп.

Чем Эвбея привлекает туристов

Согласно анализу BookRetreats.com, который базировался на данных Европейской комиссии о количестве ночевок в туристических помещениях на квадратный километр, греческий остров Эвбея выделяется как идеальное место для тихого отдыха. Это второй по величине греческий остров по площади и населению, уступая лишь Криту, но без типичных толп туристов. Именно здесь можно почувствовать настоящий островной ритм жизни, наслаждаясь красотой природы и местной атмосферой без лишней суеты.

Туристы, посетившие Эвбею, отмечают ее неповторимую атмосферу. Один из отзывов на Tripadvisor восторженно описывает путешествие семьей и друзьями на небольшой лодке в северную часть острова, подчеркивая красоту местных пляжей. Ш

Такие места, как Эвбея, "все еще ощущаются как острова", где "вы не стоите плечо к плечу на пляже или в очереди за столом". Это свидетельствует о сознательном выборе острова сохранить свой спокойный и неперегруженный туристический профиль.

Одним из самых ярких мест на Эвбее является пляж Каламос. Его впечатляющие чистые воды, окруженные скалистыми горами, создают захватывающий пейзаж. Туристы описывают Каламос как место, где можно наслаждаться морем, вкусной едой и "роскошью ничего не делать", поскольку все необходимое находится рядом и не требует использования автомобиля. Это идеальное место для тех, кто ищет полного расслабления и единения с природой.

Кроме Каламос Бич, популярной приманкой острова являются термальные источники, которые в течение трех тысячелетий служили местом для оздоровления путешественников. Один восторженный турист описал свой опыт как "совершенный", рекомендуя его для "полного омоложения и исцеления". Эти источники являются свидетельством древней истории острова как места восстановления сил и гармонии, что привлекает посетителей, которые ищут не только отдыха, но и пользы для здоровья.

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