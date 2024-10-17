Один из самых больших трендов: Энн Хэтэуэй и София Вергара показали идеальные осенние штаны.

Осенние тренды включают в себя теплые кардиганы, элегантные плащи и тренчи и интересные головные уборы. Неизменной классикой многие годы также остаются кожаные черные брюки. Известные актрисы Энн Хэтэуэй и София Вергара продемонстрировали, как можно создать идеальный осенний образ, используя этот предмет гардероба.

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Образы с кожаными штанами действительно универсальны: это о гармонии цвета, текстуре и сочетании классики и романтических casual-ноток. Детали рассказало издание Glamour.

Черные кожаные брюки с высокой талией благодаря своей универсальности идеально соединились с полосатой рубашкой. Сумка Alaïa в форме сердца и бордовые лодочки Gucci добавили интересные акценты. Цвет, представленный во время первой коллекции Sabato De Sarno в прошлом сезоне, быстро стал новой визитной карточкой модного дома.

Vogue недавно объявил бордовый одним из "новых нейтралов", расширив его популярность и обеспечив неизменность в трендах. Ferragamo, Hermès и Emilia Wickstead используют оттенки цвета марсала в костюмах, кожаных тренчах и платьях.

Настоящая эстетическая цветопередача раскрывается в обуви, как четко продемонстрировала Энн Хэтэуэй. Поскольку бордовый теперь появляется во всем, от кроссовок до туфель на высоком каблуке, чтобы подчеркнуть все типы осеннего образа, инвестировать в одну из этих пар обуви – отличная идея на последние несколько месяцев года.

Кожаные тренды также заполонили рынок. София Вергара продемонстрировала самые удобные стильные брюки сезона: джоггеры из искусственной кожи.

Кожа (и ее синтетическая версия) заполонила все грани коллекций этого сезона. Пиджаки, тренчи, юбки, платья и, конечно, брюки – все предметы гардероба можно приобрести в коже.

В этом сезоне джоггеры из искусственной кожи очень популярны. Вергара создала выигрышный образ для ужина с помощью брюк с кожаным эффектом расслабленного кроя, блейзера в тонкую полоску и корсетного топа, подчеркивавшего ее формы.

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