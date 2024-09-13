Один из самых дешевых городов для отдыха в Европе внезапно поднял туристический сбор

Популярные туристические города Европы продолжают защищаться от чрезмерного наплыва отдыхающих. Так один из португальских курортов вводит новый туристический налог, преследующий цель сократить поток посетителей.

Видео дня

Как пишет издание The Sun, Порту, второй по величине город в Португалии, станет более дорогим для посещения. Городские власти объявили о повышении туристического налога до 3 евро за ночь. Оплачивать его должны будут все, кто останавливается в отелях и апартаментах.

До повышения размер налога составлял 2 евро с каждого нерезидента, останавливающегося в Порту на ночь. Но мэр города Руй Морейра заявил, что эта сумма недостаточна для того чтобы сохранить город туристическим, но при этом устойчивым. "[Необходимо] поддерживать Порту как устойчивое туристическое направление, предотвращая деградацию и чрезмерную занятость, что предполагает корректировку политики управления туризмом", – сказал мэр.

Совет Порту обосновал новую сумму туристического налога прошлогодними расходами на туризм в таких областях, как культура, наследие, окружающая среда, энергетика, качество жизни, городское планирование, жилье и транспорт. Все эти сферы задействованы в предоставлении туристических услуг. "В дополнение к этим расходам есть статьи расходов на бренд Порту, продвижение туризма в городе, интернационализацию бренда Порту и модернизацию туристических услуг", - пояснил Морейра.

"Туристический налог" – также известный как "сбор с транзитных посетителей" – это сбор, взимаемый за краткосрочное проживание. Подобные сборы существуют в таких странах Европы, как Испания, Германия, Бельгия и Франция. Туристический налог обычно принимает форму платы за кровать и взимается поставщикам услуг краткосрочного размещения.

Плата может быть фиксированной для всех или зависеть от продолжительности визита. Также она может иметь форму определенного процента от стоимости кровати или комнаты. Иногда величина сбора зависит от времени года и увеличивается в высокий сезон. Или быть привязанной к уровню сервиса и отличаться в зависимости от того, отдыхает ли человек в кемпинге, гостевом доме или гостинице с разным количеством звезд. Некоторые города освобождают от уплаты или предоставляют скидки за кровати, туристам с детьми или путешественниками с определенными медицинскими показаниями.

Недавно в Португалии о повышении туристического сбора объявил Лиссабон. Очередной рост такого сбора с октября произойдет в Барселоне. А с 2028 здесь планируют ввести полный запрет на краткосрочную аренду жилья для отдыха и сосредоточиться на развитии исключительно гостиничного отдыха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Риме ужесточат правила посещения одной из самых главных достопримечательностей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.