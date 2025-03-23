Опасно даже выходить на улицу: назван самый жаркий город в мире

Кувейт когда-то был известен благодаря рыбной промышленности и оживленным пляжам, а сегодня стал символом экстремальной жары. Угрожающие изменения климата превращают город в одну из наименее пригодных для жизни территорий. С каждым годом ситуация обостряется, а температура достигает критических меток, опасных как для людей, так и для окружающей среды.

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Несмотря на это, страна не принимает достаточные меры для борьбы с глобальным потеплением, а субсидированная система электроэнергии и водоснабжения способствует еще большему потреблению ресурсов. Детали рассказало издание Express.

Экстремальные температуры

В 2016 году метеостанция на севере Кувейта зафиксировала температуру 54 °C, что является третьим самым высоким показателем в мировой истории. Для сравнения, волна жары "Цербер" в Европе достигала 47 °C в Италии.

Прогнозы ученых предполагают рост среднегодовой температуры еще на 6°C до конца века. В 2021 году Кувейт пережил 19 дней с температурой выше 50 °C, и эта статистика продолжает расти. Летом пребывание на открытом воздухе становится опасным, ведь раскаленный город, построенный преимущественно из бетона, задерживает тепло и повышает риски для здоровья населения.

Последствия жары для окружающей среды

Изменения климата негативно отражаются не только на людях, но и на природе.

В Кувейте наблюдается:

уменьшение количества осадков и более частые пылевые бури;

гибель птиц, падающих с неба из-за перегрева;

смерть морских существ, в частности морских коньков, прямо в водах залива.

Воздействие на здоровье людей

Температура выше 50°C критически опасна для человеческого организма.

Если температура тела поднимается всего на 13°C сверх нормы, это может привести к:

тепловому удару,

сердечно-сосудистым осложнениям,

смерти от перегрева.

Энергопотребление и выбросы CO₂

В ответ на экстремальную жару 67% электроэнергии в стране потребляется для охлаждения помещений с помощью кондиционеров. Ожидается, что к 2030 году спрос на энергию вырастет втрое, главным образом из-за необходимости борьбы с жарой.

Кувейт также занимает одно из первых мест в мире по уровню углеродного следа, уступая только Бахрейну и Катару. Несмотря на это, страна объявила о скромном плане сокращения выбросов CO₂ лишь на 7,4% к 2035 году, что значительно ниже по сравнению с климатическими обязательствами других государств региона.

Влияние климатических изменений на будущее Кувейта

Если глобальное потепление будет продолжаться бесконтрольно, уровень смертности, связанной с жарой, может возрасти до 11,7% среди жителей Кувейта и 15% среди иностранных рабочих. Это ставит страну перед значительными вызовами, связанными с изменением климата.

По словам эксперта по охране окружающей среды Салмана Зафара, Кувейт может столкнуться с:

наводнениями, засухами и истощением водных ресурсов,

затоплением прибрежных территорий из-за повышения уровня моря,

мощными пылевыми бурями и потерей биоразнообразия,

угрозой сельскохозяйственному производству и вспышкам заболеваний.

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