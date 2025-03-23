Опасно даже выходить на улицу: назван самый жаркий город в мире
Кувейт когда-то был известен благодаря рыбной промышленности и оживленным пляжам, а сегодня стал символом экстремальной жары. Угрожающие изменения климата превращают город в одну из наименее пригодных для жизни территорий. С каждым годом ситуация обостряется, а температура достигает критических меток, опасных как для людей, так и для окружающей среды.
Несмотря на это, страна не принимает достаточные меры для борьбы с глобальным потеплением, а субсидированная система электроэнергии и водоснабжения способствует еще большему потреблению ресурсов. Детали рассказало издание Express.
Экстремальные температуры
В 2016 году метеостанция на севере Кувейта зафиксировала температуру 54 °C, что является третьим самым высоким показателем в мировой истории. Для сравнения, волна жары "Цербер" в Европе достигала 47 °C в Италии.
Прогнозы ученых предполагают рост среднегодовой температуры еще на 6°C до конца века. В 2021 году Кувейт пережил 19 дней с температурой выше 50 °C, и эта статистика продолжает расти. Летом пребывание на открытом воздухе становится опасным, ведь раскаленный город, построенный преимущественно из бетона, задерживает тепло и повышает риски для здоровья населения.
Последствия жары для окружающей среды
Изменения климата негативно отражаются не только на людях, но и на природе.
В Кувейте наблюдается:
- уменьшение количества осадков и более частые пылевые бури;
- гибель птиц, падающих с неба из-за перегрева;
- смерть морских существ, в частности морских коньков, прямо в водах залива.
Воздействие на здоровье людей
Температура выше 50°C критически опасна для человеческого организма.
Если температура тела поднимается всего на 13°C сверх нормы, это может привести к:
- тепловому удару,
- сердечно-сосудистым осложнениям,
- смерти от перегрева.
Энергопотребление и выбросы CO₂
В ответ на экстремальную жару 67% электроэнергии в стране потребляется для охлаждения помещений с помощью кондиционеров. Ожидается, что к 2030 году спрос на энергию вырастет втрое, главным образом из-за необходимости борьбы с жарой.
Кувейт также занимает одно из первых мест в мире по уровню углеродного следа, уступая только Бахрейну и Катару. Несмотря на это, страна объявила о скромном плане сокращения выбросов CO₂ лишь на 7,4% к 2035 году, что значительно ниже по сравнению с климатическими обязательствами других государств региона.
Влияние климатических изменений на будущее Кувейта
Если глобальное потепление будет продолжаться бесконтрольно, уровень смертности, связанной с жарой, может возрасти до 11,7% среди жителей Кувейта и 15% среди иностранных рабочих. Это ставит страну перед значительными вызовами, связанными с изменением климата.
По словам эксперта по охране окружающей среды Салмана Зафара, Кувейт может столкнуться с:
- наводнениями, засухами и истощением водных ресурсов,
- затоплением прибрежных территорий из-за повышения уровня моря,
- мощными пылевыми бурями и потерей биоразнообразия,
- угрозой сельскохозяйственному производству и вспышкам заболеваний.
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