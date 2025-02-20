Опередил 'Головоломку-2': китайский мультик 'Нэчжа-2' стал самым кассовым в истории

Казалось, ничто не может сместить американские мультфильмы с лидерских позиций на мировом кинорынке. Но 2025 сразу начался с сюрпризов – сначала латвийский "Поток" отобрал у конкурентов "Золотой глобус", а теперь еще и китайская анимационная лента "Нэчжа 2" сдвинула сиквел "Головоломки" с позиции самого кассового мультфильма.

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Как пишет издание Collider, за 21 день проката лента собрала 1,704 млрд долларов. В то время как "Головоломка 2" остановилась на отметке 1,698 млрд долларов. При этом "Нэчжа 2" до сих пор остается в прокате, а значит, заявленные цифры не являются окончательными. Эксперты прогнозируют китайской сенсации историческое достижение – она, по всей вероятности, станет первым мультфильмом, который соберет полных 2 млрд долларов.

В настоящее время "Нэчжа 2" занимает 8 место в списке самых кассовых фильмов в истории кинематографа. Ему не хватает 200 млн долларов, чтобы обойти блокбастер "Человек-паук: Домой пути нет".

"Нэчжа 2" является сиквелом хитового мультфильма 2019 года, снятого аниматором-самоучкой Ян Юем (Цзяоцзы). Он экранизировал китайский роман XVI века "Одежда богов". Фантазийная лента рассказывала о судьбе необычного мальчика-бога по имени Нэза, родившегося из волшебной жемчужины и обладающего силой огня. В сиквеле он борется с царем драконов, чтобы защитить город-крепость Чэнтангуань и избежать всемирного хаоса.

Мультфильм получил восторженные отзывы критиков и зрителей. "Нэчжа 2" хвалят за смелый подход к анимации и интересное переосмысление восточных философских идей, изложенных в увлекательной истории и воплощенных в простой и понятной форме.

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