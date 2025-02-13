Будут новые повороты в сюжете: вышел трейлер фильма 'Как приручить дракона'

Популярный мультфильмы студии DreamWorks Animation "Как приручить дракона", вышедший в 2010 году, в этом году получит игровую адаптацию. И поклонникам трогательной истории наконец-то показали первый полноценный трейлер ленты.

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Ролик продолжительностью в две с половиной минуты был опубликован на официальном YouTube-канале компании Universal Pictures, занимающейся производством фильма. Он знакомит зрителя с миром, который он увидит уже этим летом.

Главную роль юного викинга по кличке Иккинг сыграет Мейсон Темз, его подругу Астрид – Нико Паркер. Главной приглашенной звездой каста станет Джерард Батлер, который воплотит вожака викингов и отца Иккинга Стоика Могучего. Раньше он подарил анимационному персонажу свой голос.

Сюжет картины будет повторять историю оригинала. Среди суровых жителей острова Туп, веками уничтожавших драконов, находится юный парень, который решает не бороться с фантастическими существами. Он находит детеныша дракона вида Ночной Фурии, дает ему имя Беззубик и начинает тренировать его. С этого начинается совершенно новая страница в жизни его народа.

Аниматоры картины, работавшие над спецэффектами, достаточно точно воспроизвели внешность Беззубика и других драконов, фигурирующих в оригинальном мультфильме. Тем временем режиссер ленты Дин Деблуа обещает зрителям несколько расширенную историю и новый сюжетный поворот.

В украинских кинотеатрах игровая адаптация "Как приручить дракона" стартует 12 июня. Мировая премьера ленты намечена на 13 июня.

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