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Будут новые повороты в сюжете: вышел трейлер фильма "Как приручить дракона"

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
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Будут новые повороты в сюжете: вышел трейлер фильма 'Как приручить дракона'

Популярный мультфильмы студии DreamWorks Animation "Как приручить дракона", вышедший в 2010 году, в этом году получит игровую адаптацию. И поклонникам трогательной истории наконец-то показали первый полноценный трейлер ленты.

Видео дня

Ролик продолжительностью в две с половиной минуты был опубликован на официальном YouTube-канале компании Universal Pictures, занимающейся производством фильма. Он знакомит зрителя с миром, который он увидит уже этим летом.

Video Preview

Главную роль юного викинга по кличке Иккинг сыграет Мейсон Темз, его подругу Астрид – Нико Паркер. Главной приглашенной звездой каста станет Джерард Батлер, который воплотит вожака викингов и отца Иккинга Стоика Могучего. Раньше он подарил анимационному персонажу свой голос.

Будут новые повороты в сюжете: вышел трейлер фильма "Как приручить дракона"

Сюжет картины будет повторять историю оригинала. Среди суровых жителей острова Туп, веками уничтожавших драконов, находится юный парень, который решает не бороться с фантастическими существами. Он находит детеныша дракона вида Ночной Фурии, дает ему имя Беззубик и начинает тренировать его. С этого начинается совершенно новая страница в жизни его народа.

Аниматоры картины, работавшие над спецэффектами, достаточно точно воспроизвели внешность Беззубика и других драконов, фигурирующих в оригинальном мультфильме. Тем временем режиссер ленты Дин Деблуа обещает зрителям несколько расширенную историю и новый сюжетный поворот.

Будут новые повороты в сюжете: вышел трейлер фильма "Как приручить дракона"

В украинских кинотеатрах игровая адаптация "Как приручить дракона" стартует 12 июня. Мировая премьера ленты намечена на 13 июня.

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