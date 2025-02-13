Названо лучшее место для хранения картофеля: следует избегать одного овоща

Картофель является основным продуктом питания во многих домах, но неправильное хранение этого овоща может привести к быстрой порче.

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Именно поэтому OBOZ.UA решил рассказать, где лучше хранить картофель, чтобы он не зеленел и не гнил.

Картошку лучше всего храниться в холодильнике. Так он может оставаться свежим и пригодным для употребления втрое дольше. Если у вас недостаточно места в холодильнике, храните ее в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, например гараж.

Но при этом нужно избегать размещения картофеля рядом с луком, потому что он обладает свойством выделять высокие уровни газа этилена.

Эксперты также советуют не хранить картофель в полиэтиленовом пакете, поскольку ему нужна циркуляция воздуха. Лучше выбрать для этого деревянный ящик или плетеную корзину.

Если же у заметили, что картофель сморщился, не стоит сразу его выбрасывать. Можно взять овощи, обрезать глазки и поместить их в холодную воду. Скорее всего ваш картофель не испортился, а просто потерял влагу.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, зачем картошку класть в морозилку.

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