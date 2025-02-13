Wizz Air планирует вернуться в Украину: озвучены сроки

Лоукостер Wizz Air уже готов вернуться в Украину и обещает это сделать сразу после прекращения огня. Компания планирует восстановить 30 маршрутов в течение шести недель. Также послевоенные планы предполагают восстановление баз в Киеве и Львове и обслуживание до 5 миллионов пассажиров в год.

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Исполнительный директор Wizz Air Йозеф Варади отметил, что процесс возобновления полетов будет достаточно быстрым. Детали рассказало издание Reuters.

У Wizz Air есть четкий план возобновления полетов в Украине сразу после объявления о прекращении боевых действий.

Как только ситуация позволит, авиакомпания начнет процесс восстановления маршрутов. По словам Варади, рейсы возобновятся примерно через полтора месяца после официального открытия воздушного пространства Украины.

По оценкам Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза, для безопасного восстановления украинского воздушного пространства понадобится от шести до восьми недель.

Варади подчеркнул, что в течение шести месяцев после завершения войны Wizz Air полностью возобновит работу баз в Киеве и Львове и обеспечит функционирование 60 маршрутов.

До войны в 2021 году лоукостер был на третьем месте на украинском рынке с долей 10,1%.

Представители авиакомпании Ryanair также заявили, что начнут рейсы в Украину по окончании войны.

В январе Wizz Air второй раз за полгода снизил свой прогноз годовой чистой прибыли, поскольку борется с ростом расходов, связанных с остановкой примерно 20% своего флота из-за проблем с двигателями и экономической неопределенности.

Однако Варади ожидает, что экономические перспективы улучшатся, а мощность вырастет примерно на 20% в 2025 финансовом году благодаря ожидаемой поставке 50 новых самолетов Airbus между 1 апреля 2025 и 31 марта 2026 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что латвийская авиакомпания AirBaltic также разработала план возобновления полетов в Украину. Но главной предпосылкой для этого является открытие воздушного пространства – национальный авиаперевозчик Латвии готов перенести мощности по другим направлениям в Украину, как только это будет безопасно.

Кроме того, у Зеленского назвали аэропорт, который может заработать первым.

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