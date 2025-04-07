Опубликован кадр из нового 'Аватара': какие детали сюжета показали

Третий фильм саги "Аватар" обещает стать самым драматичным, масштабным и эмоционально насыщенным. Джеймс Кэмерон готовит зрителей к новому путешествию во вселенную Пандоры, где мир и гармония снова оказываются под угрозой.

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В третьем фильме франшизы "Аватар: Огонь и пепел" на первый план выйдут племена огня, новые враги и неизведанные ландшафты вулканических регионов. В то же время возвращается один из самых любимых персонажей второго фильма – морской гигант Паякан. Издание Empire обнародовало первый кадр фильма.

На изображении видим юного Ло'ака (сына главных героев, Джека и Найтири), мчащегося на спине Паякана – гигантского существа, поднимающего волны в лучах заходящего солнца.

Как рассказал продюсер Ричард Бейнхэм, по многочисленным просьбам Паякану будет предоставлено еще больше экранного времени и даже романтическую линию. Его спутницей станет другая изгнанница по имени Та'нок. Зрители также поближе познакомятся с социальной структурой тулкунов, в частности, с матриархом и патриархом их вида.

Новый кадр – лишь одна из частей большой презентации, которая прошла на CinemaCon в Лас-Вегасе. Участникам мероприятия продемонстрировали трехминутный видеофрагмент, включавший сцену диалога между Найтири (Зои Салданья) и Джеком (Сэм Уортингтон), а также первые кадры столкновения племени Нави с новым врагом – так называемым "народом Огня".

Именно эти племена, обитающие в регионах вблизи вулканов, станут центральными в третьей части. Ранее Джеймс Кэмерон показывал концепт-арты, раскрывавшие вид летучих существ, поселений и ландшафтов вулканической Пандоры. Новым лицом в касте станет Уна Чаплин ("Игра престолов"), которая сыграет антагонистку и руководительницу клана Пепелу.

"Аватар 3" продолжит развивать вселенную Пандоры, исследуя новые культуры, экосистемы и конфликты. По словам режиссера, эта часть может стать самой длинной в серии. Напомним, "Путь воды" имел хронометраж 3 часа 12 минут. Внутренние просмотры уже позволили Кэмерону назвать ленту "лучшей из всех частей" франчайза.

Ожидается, что к своим ролям вернутся Сэм Уортингтон, Зои Салданья, Сигурни Уивер и Стивен Лэнг. Сам релиз фильма намечен на 19 декабря 2025 года.

Первый "Аватар" вышел в 2009 году и до сих пор остается самым кассовым фильмом всех времен, собрав более 2,8 млрд долларов в мировом прокате (без учета инфляции).

Вышедший в 2022 году "Аватар: Путь воды" стал шестым фильмом в истории с кассовыми сборами более $2 млрд и вернул Пандору на экраны после 13-летнего перерыва. Фильм поразил масштабом, визуальными эффектами и более глубоким взглядом на экологические темы.

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