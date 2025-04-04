У украинцев новые фавориты: названы самые популярные фильмы на Netflix

Что посмотреть на Netflix – этим вопросом регулярно задаются едва ли не все владельцы подписки на стриминг. На помощь может прийти рейтинг самых лучших фильмов.

Видео дня

Так, блог Tudum опубликовал десятку фильмов, которые чаще всего смотрели зрители в Украине в последнюю неделю марта. Возглавила его романтическая комедия "Список мечт". А что еще смотрели украинцы в последние дни. Публикуем рейтинг от 10 места до первого.

Медовый месяц с мамой

Комедия рассказывает о парне, которого прямо в день свадьбы бросает его невеста. Чтобы не терять деньги, потраченные на организацию медового месяца, он отправляется в путешествие со своей мамой.

Планктон: Фильм

Анимационная музыкальная комедия является частью франшизы "Губка Боб квадратные штаны". Она рассказывает о злодее Планктоне, который пытается реализовать свой план по захвату мира вместе со своей компьютерной женой. Однако она решает сделать это без него. И Планктону придется сделать все, чтобы остановить ее.

Лохматые перцы

Молодой пес Реджи однажды по прихоти злого хозяина оказывается на улице. Почти сразу он находит троих верных и бездомных друзей, которые помогают ему придумать план мести бывшему владельцу.

В ловушке времени

Профессор история внезапно проваливается во времени и оказывается в 1357 году. Во Франции как раз идет Столетняя война. На поиски ученого отправляются его сын вместе с девушкой и их другом. Чтобы найти профессора и успеть вернуться назад, у них есть всего несколько часов.

Секреты домашних животных 2

Сиквел популярного анимационного фильма рассказывает о домашних псах Дюке и Максе. Их жизнь в корне меняется, когда в семье их хозяев появляется маленький Лиам.

Тролли

Герои популярной анимационной франшизы живут весело и беззаботно после того, как избавились от своих врагов бергенов. Принцесса Мачок решает устроить большую вечеринку по случаю увольнения, но Пагин единственный из всех троллей отклоняет приглашение. Пока все празднуют, он обнаруживает, что угроза на самом деле не миновала.

Последнее путешествие "Деметры"

Лето 1897г. Торговая шхуна "Деметра" везет в Лондон таинственный груз из двух десятков деревянных ящиков. Однако после отплытия по ночам на борту начинают происходить устрашающие вещи. Сначала некое чудовище убивает весь скот, а потом берется нападать на членов экипажа. Капитан Эллиот, первый помощник Войчек, британский врач Клеменс и пассажирка без билета Анна решают дать отпор монстру.

Щенячий Патруль: Мегакино

И снова мультфильм. На этот раз действие происходит во вселенной "Щенячьего патруля". В Бухте приключений герои собираются вместе, чтобы посмотреть на пролетающий рядом с планетой метеорит. Но злодейка Виктория перенаправляет небесный камень так, что он падает на штаб-квартиру Щенячьего патруля, что влечет за собой колоссальные разрушения. После падения метеорит раскалывается на мелкие кристаллы, способные наделять людей уникальными возможностями. Пока кристаллы становятся объектом охоты сил зла, Щенячий патруль вступает в противостояние с Викторией.

Электрический штат

События разворачиваются в альтернативной версии 1990-х годов. Президент США Билл Клинтон ведет войну против восставших роботов. Но оказывается, что работы противостоят людям не просто так – они потеряли все и хотят вернуть себе место в мире. Школьница Мишель знакомится с желтым роботом по имени Космо и вдруг обнаруживает, что он как-то связан с ее братом Кристофером, которого она считала погибшим. Мишель и Космо отправляются в путешествие, чтобы найти Кристофера.

Список мечт

После смерти матери молодая девушка по имени Алекс решает осуществить мечты, которые когда-то записала свой список желаний. В процессе она раскрывает семейные тайны, находит любовь и заново обретает себя.

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