'Оскар' будут давать еще в одной категории: кто сможет получить

Американская киноакадемия официально объявила о создании новой категории на премии "Оскар". Решение было принято после десятилетий обсуждений и призывов со стороны сообщества каскадеров и кинематографистов.

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Награду будут вручать начиная со 100-й церемонии "Оскара", которая состоится в 2028 году (для фильмов, выпущенных в 2027-м). Детали рассказало издание Deadline.

Признание для каскадеров

Впервые за более чем 90 лет существования премии "Оскар" каскадеры и специалисты по трюкам получат официальное признание на самом высоком уровне. По словам генерального директора Академии Билла Крамера и президентки Джанет Ян, "с первых дней кинематографа дизайн трюков был неотъемлемой частью производства, а новая категория – это шаг к восстановлению справедливости и их мастерству".

Кто сможет претендовать на награду

Хотя точные правила отбора и голосования будут объявлены в 2027 году, уже известно, что новая награда касается достижений в каскадерстве – это включает координаторов трюков, постановщиков боевых сцен, исполнителей и хореографов, которые создают сложные и зрелищные эпизоды для кино.

Премия будет официально присуждаться за работу, долгое время остававшуюся вне поля внимания Академии, несмотря на ее весомый вклад в кинематограф – в частности в жанрах боевиков, приключенческих фильмов, фантастики и триллеров.

Долгий путь к признанию

Идея основания отдельной трюковой номинации не нова. В течение десятилетий активисты обращались в разные составы руководства AMPAS, однако поддержки не получали. Одним из самых активных голосов стал режиссер Дэвид Литч, известный по фильмам "Джон Вик" и "Дедпул 2", который сам начинал карьеру как каскадер. Вместе с координатором трюков Крисом О'Харой он много лет лоббировал появление этой категории, делая упор на работу легендарных мастеров прошлого.

Ранее "Оскары" за трюки вручались только в виде специальных или почетных наград. Среди них – Хэл Нидхэм в 2013 году и Якима Канутт в 1967-м. Но это были исключения, а не системное признание профессии.

Специалисты отмечают, что техническое и художественное воплощение трюковых сцен – это целое искусство, которое заслуживает ровного места рядом с монтажом, визуальными эффектами или операторской работой. Многие классические фильмы запомнились именно благодаря инновационным трюковым сценам.

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