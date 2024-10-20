От Альп до Грузии: лучшие маршруты для тех, кто грезит долгими походами
Для любителей активного отдыха и туризма нет ничего более привлекательного, чем пешеходные туры в живописных уголках мира. Они позволяют насладиться природой, открыть себе новые горизонты и получить незабываемые впечатления.
OBOZ собрал подборку лучших и самых разных маршрутов, которые удовлетворят даже самых требовательных путешественников. От испанских Пиренеев до норвежских фьордов, от грузинских гор до швейцарских Альп – каждый найдет маршрут по своим предпочтениям.
Испанские Пиренеи: дикая природа и живописные деревни
Начало нашей поездки – испанские Пиренеи. Маршрут GR11 предлагает незабываемые впечатления от дикой природы, живописных деревень и разнообразных ландшафтов. Этот поход отличается доступностью и не требует специального снаряжения.
Исландия: сквозь огонь и лед
Для любителей экстрима идеальным вариантом станет поход по ледникам и вулканическим ландшафтам Исландии. Маршрут Fimmvörðuháls проходит между ледниками Eyjafjallajökull и Mýrdalsjökull, позволяя ощутить всю мощь природы.
Косово: горные вершины и богатая история
Хотите совместить активный отдых с познанием истории? Тогда вам обязательно следует посетить Косово и покорить вершину горы Геравица. Маршрут пролегает через живописные пастбища, горные озера и позволяет насладиться панорамными видами.
Грузия: библейские пейзажи и древние башни
Грузия порадует любителей красивейших пейзажей и древней истории. Поход от Местии к Ушгуле проходит через деревни с уникальными оборонительными башнями и позволяет ощутить атмосферу средневековья.
Швейцарские Альпы: величественные горы и живописные озера
Швейцарские Альпы – настоящий рай для любителей горного туризма. Тур дю Руан предлагает незабываемые впечатления от высоких перевалов, ледниковых озер и панорамных видов на Монблане.
Греция: древние монастыри и живописные ущелья.
Тропа Меналон на Пелопоннесе позволит вам познакомиться с историей и культурой Греции. Маршрут проходит через древние монастыри, живописные ущелья и деревни, где время как будто остановилось.
Германия: тропы железного занавеса
Любители истории могут пройтись по Линии Грюнес – бывшей внутренней границе Германии. Этот маршрут позволит вам почувствовать атмосферу разделенной страны и узнать больше о ее истории.
Норвегия: дикая природа и уютные хижины
Норвегия дает множество возможностей для пеших походов. Один из самых популярных маршрутов – поход по Бессегенскому хребту. Этот маршрут поражает своим разнообразием ландшафтов и позволяет насладиться уютом норвежских горных хижин.
Что взять с собой в поход
Перед тем как отправиться в поход, обязательно проверьте прогноз погоды, запаситесь необходимым снаряжением (рюкзак, спальный мешок, палатка, карта, компас, фонарик, аптечка), а также достаточным количеством воды и пищи.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда отправиться, чтобы увидеть уникальные растения, если вы любите созерцать природу.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.