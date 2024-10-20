От Альп до Грузии: лучшие маршруты для тех, кто грезит долгими походами

Для любителей активного отдыха и туризма нет ничего более привлекательного, чем пешеходные туры в живописных уголках мира. Они позволяют насладиться природой, открыть себе новые горизонты и получить незабываемые впечатления.

Видео дня

OBOZ собрал подборку лучших и самых разных маршрутов, которые удовлетворят даже самых требовательных путешественников. От испанских Пиренеев до норвежских фьордов, от грузинских гор до швейцарских Альп – каждый найдет маршрут по своим предпочтениям.

Испанские Пиренеи: дикая природа и живописные деревни

Начало нашей поездки – испанские Пиренеи. Маршрут GR11 предлагает незабываемые впечатления от дикой природы, живописных деревень и разнообразных ландшафтов. Этот поход отличается доступностью и не требует специального снаряжения.

Исландия: сквозь огонь и лед

Для любителей экстрима идеальным вариантом станет поход по ледникам и вулканическим ландшафтам Исландии. Маршрут Fimmvörðuháls проходит между ледниками Eyjafjallajökull и Mýrdalsjökull, позволяя ощутить всю мощь природы.

Косово: горные вершины и богатая история

Хотите совместить активный отдых с познанием истории? Тогда вам обязательно следует посетить Косово и покорить вершину горы Геравица. Маршрут пролегает через живописные пастбища, горные озера и позволяет насладиться панорамными видами.

Грузия: библейские пейзажи и древние башни

Грузия порадует любителей красивейших пейзажей и древней истории. Поход от Местии к Ушгуле проходит через деревни с уникальными оборонительными башнями и позволяет ощутить атмосферу средневековья.

Швейцарские Альпы: величественные горы и живописные озера

Швейцарские Альпы – настоящий рай для любителей горного туризма. Тур дю Руан предлагает незабываемые впечатления от высоких перевалов, ледниковых озер и панорамных видов на Монблане.

Греция: древние монастыри и живописные ущелья.

Тропа Меналон на Пелопоннесе позволит вам познакомиться с историей и культурой Греции. Маршрут проходит через древние монастыри, живописные ущелья и деревни, где время как будто остановилось.

Германия: тропы железного занавеса

Любители истории могут пройтись по Линии Грюнес – бывшей внутренней границе Германии. Этот маршрут позволит вам почувствовать атмосферу разделенной страны и узнать больше о ее истории.

Норвегия: дикая природа и уютные хижины

Норвегия дает множество возможностей для пеших походов. Один из самых популярных маршрутов – поход по Бессегенскому хребту. Этот маршрут поражает своим разнообразием ландшафтов и позволяет насладиться уютом норвежских горных хижин.

Что взять с собой в поход

Перед тем как отправиться в поход, обязательно проверьте прогноз погоды, запаситесь необходимым снаряжением (рюкзак, спальный мешок, палатка, карта, компас, фонарик, аптечка), а также достаточным количеством воды и пищи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда отправиться, чтобы увидеть уникальные растения, если вы любите созерцать природу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.