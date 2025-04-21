От смерти никто не застрахован: появились детали о новом фильме 'Мстители'

Некоторые фанаты киновселенной Marvel признаются, что до сих пор не могут до конца отойти от шока, причиненного им концовкой фильма "Мстители: Война бесконечности". Похоже, что им следует подготовиться к новым потрясениям и после перезапуска франшизы фильмом "Мстители: Судный день".

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Лента должна выйти весной следующего года и актер Энтони Маки, которой сыграет в ней Капитана Америку Сэма Уилсона, уже рассказал о некоторых деталях сценария будущего блокбастера. В интервью изданию Collider он намекнул на шокирующий финал "Судного дня".

"Ты видишь этих персонажей и ты видишь, как они представлены, как они играют в продвигающейся вперед вселенной, и никто из них не в безопасности. Все – расходный материал", – рассказал Маки. Тем самым намекнув, что неприкасаемых персонажей в будущей ленте не будет.

Актер поделился, что был взволнован прочитанным, ознакомившись со сценарием полностью. "Это одна из тех историй, которая действительно раздвигает границы, и это – клиффхенгер в конце, последние моменты фильма – это действительно строит и настраивает нас на путь продолжения саги Marvel, что действительно захватывающе", – описал Маки свои эмоции.

Как известно, по сюжету фильма Сэм Уилсон/Капитан Америка, которого играет Энтони Маки, возглавит новый состав "Мстителей", который сильно изменится после событий ленты "Финал". Фильм режиссеров Энтони и Джо Руссо должен объединить главных героев со всей киновселенной Marvel, а также представить нового злодея – Доктора Дума. Его неожиданно сыграет Роберт Дауни-младший, ранее олицетворявший Железного человека. Как это будет объяснено в "Судном дне", авторы держат в строгом секрете.

Съемки блокбастера продолжатся этим летом в Великобритании. Премьера фильма "Мстители: Судный день" назначена на 1 мая 2026 года.

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