Отберет первенство у Pro Max: Apple ежегодно будет выпускать новую модель iPhone

Слухи о разработке Apple складного смартфона циркулируют уже достаточно давно, приобретая почти легендарный статус. Однако последние сообщения из отраслевых источников свидетельствуют, что этот проект, вероятно, приближается к реализации.

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Новые данные указывают на амбициозные планы компании выпускать складную модель iPhone ежегодно. Это означает, что Apple видит в таком устройстве не просто экспериментальную нишу, а ключевой элемент своей будущей линейки.

Инсайдеры предполагают, что складной iPhone может занять самую высокую позицию в иерархии продуктов Apple, превзойдя по своим характеристикам и возможностям даже текущие модели Pro Max. Ожидается, что новинка получит передовое оснащение, что будет выделять ее на фоне других устройств бренда.

Складной iPhone - что известно

Сообщается, что длительное время разработки связано со стремлением Apple создать максимально совершенный продукт. Компания якобы сосредоточена на том, чтобы минимизировать заметность сгиба экрана и представить устройство, которое действительно сможет произвести значительное впечатление на рынке складных смартфонов.

Кроме того, выход Apple на этот рынок может иметь целью его оживление. По некоторым оценкам, индустрия складных телефонов сейчас переживает определенный спад, и появление сильного игрока, такого как Apple, потенциально способно изменить эту тенденцию.

Что касается сроков появления складного iPhone, то здесь информация противоречива. Одни источники говорят о возможном дебюте в 2027 году, приуроченном к 20-летию iPhone, возможно, вместе с новой моделью со стеклянным корпусом. Другие же, ссылаясь на планы ежегодного выпуска, предполагают выход модели уже в 2026 году в рамках линейки iPhone 18.

На рынке складной iPhone столкнется со значительной конкуренцией со стороны уже устоявшихся игроков, таких как Samsung с их моделями Galaxy Z Fold, Google Pixel Fold и Oppo Find N. Каждый из этих конкурентов имеет свои сильные стороны: функции на основе искусственного интеллекта или инновационные дизайнерские решения, что будет представлять вызов для новинки от Apple.

OBOZ.UA писал ранее о возможной стоимости складного iPhone и подробностях его дизайна.

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