Сколько может стоить складывающийся iPhone: что известно о будущей новинке

Уже в следующем году Apple может выпустить свой первый складной iPhone, и, похоже, это будет одна из самых ожидаемых новинок в мире смартфонов. Прогнозы по цене нового устройства уже начали появляться, и они впечатляют.

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По словам аналитика Тима Лонга из британского банка Barclays, стоимость сложного iPhone может составить около 2300 долларов США (более 96 тысяч гривен). Если это действительно так, то цена будет значительно выше других современных моделей, в частности Samsung Galaxy Z Fold 6.

Согласно прогнозу Лонга, цена на складывающийся iPhone будет зависеть от объема памяти устройства, поэтому стоимость может варьироваться. К примеру, наиболее мощные варианты будут стоить еще дороже. Это устройство будет вдвое дороже iPhone 16 Pro Max, что является самым дорогим смартфоном компании.

Между тем, другой аналитик, Мин-Чи Куо, также предусматривает высокую стоимость нового сложного iPhone, указывая на цифру от 2000 до 2500 долларов (от 80 до 100 тысяч гривен). По его словам, цена не станет помехой для поклонников бренда, и они будут готовы приобрести новый телефон вне зависимости от стоимости. Куо отметил, как пишет tomsguide.com, что новинка станет настоящим прорывом в технологиях, благодаря использованию искусственного интеллекта и интеграции с Siri для планирования путешествий и навигации.

Относительно характеристик, ожидается, что новый складной iPhone будет иметь складывающийся дисплей. Открытый, он может достигать 7,8 дюйма в диагонали, что чуть меньше размера iPad Mini 7. В сложенном виде его толщина составит примерно 9 мм, что делает его немного толще iPhone 16 Pro, но достаточно компактным для складывающегося устройства.

Также стоит отметить, что новинка может избавиться от технологии Face ID из-за ограничения в толщине устройства, заменив ее на Touch ID. Этот шаг может потребоваться, чтобы сохранить тонкий дизайн, являющийся одной из основных задач для разработчиков сложных телефонов.

Уже сейчас ходят слухи, что складывающийся iPhone может выйти на рынок в 2026 году или в начале 2027 года. Если выпуск состоится в 2026 году, новинка, вероятно, будет представлена вместе с серией iPhone 18. Кроме того, Apple может организовать отдельное мероприятие для презентации нового устройства, чтобы выделить его среди других продуктов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что компания Apple запатентовала складной Apple Watch.

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