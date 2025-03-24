Еще один прорыв: Apple запатентовала складывающийся Apple Watch

Американская компания Apple, похоже, решила начать экспериментировать с форм-фактором не только своих смартфонов iPhone, но и других гаджетов. Складной формат могут вскоре получить не только они, но и часы Apple Watch.

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Как пишет издание t4.com.ua, техногигант зарегистрировал патент на гаджет, сочетающий в себе элементы часов, смартфона и не только. Патент закрепляет за корпорацией чертеж на определенное "носимое электронное устройство", наиболее похожее на Apple Watch. Это устройство состоит из двух экранов и встроенных камер.

Согласно этим чертежам, гаджет имеет фиксированную и подвижную части. Его экран расположен внутри складывающегося механизма. Этот механизм не только сгибает экран, но позволяет ему вращаться вокруг собственной оси. Камеры этого гаджета ориентированы объективами как наружу, так и вовнутрь. Предполагается, что с их помощью можно будет не только делать фото и видео, но и совершать видеозвонки.

Складной формфактор, по мнению Apple, должен расширить количество сценариев использования умных часов. Кроме видеовызовов, такое устройство сможет предложить более сложное взаимодействие с интерфейсом и другие преимущества.

Воплотится ли этот патент в реальный продукт, пока неясно. Apple ежегодно регистрирует право на сотни технических решений, а выпускает в серийное производство только единичные гаджеты. Впрочем, аналитики отмечают, что регистрация этого патента указывает, что компания всерьез заинтересовалась производством складных гаджетов. И хочет предложить рынку что-нибудь новое, а не догонять конкурентов, как это сейчас происходит со складыми смартфонами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о большом гаджете тоже со складным экраном, над которым работает Apple.

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