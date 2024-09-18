Мальта резко поднялась в списке излюбленных мест туристов: что там посмотреть

Мальта – островное государство на одноименном архипелаге в Средиземном море. Она резко поднялась в рейтинге самых популярных туристических направлений. Мальта предлагает чистое море, теплый климат, многочисленные курорты, уникальные архитектурные и исторические достопримечательности.

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Прежде всего, эксперты советуют посетить памятники мирового наследия ЮНЕСКО: Хал-Сафлиене, Валлетту и мегалитические храмы Мальты, которые являются одними из старейших отдельных каменных сооружений в мире. Детали рассказало издание Mirror.

Исследование, проведенное Uswitch.com, показало, что столица Мальты имеет наиболее стабильную погоду круглый год, чтоэ делает ее надежным местом для туристов, желающих забыть о зимней пасмурности и насладиться солнцем.

Центральная площадь столицы Мальты, Валетты, делит город пополам, заканчиваясь у Форта святого Элма, где обустроили военный музей. Застройка центральной части Валетты представляет собой яркий образец южноевропейского стиля. Городские ворота ведут на площадь свободы, напротив которой расположен Палаццо Феррерия – пример итальянской классики, где раньше была оружейная палата рыцарей. Чуть дальше можно увидеть здание королевской оперы.

В современном Национальном музее археологии, здании Оберж де Прованс, когда-то был центр общественной жизни Мальты – Юнион-клуб. На Дворцовой площади расположен Дворец Великого Магистра, построенный в период с 1570 по 1580 годы. Сейчас там резиденция президента и парламента Республики Мальты, а часть дворцовых залов открыта для посещения.

В Валлетте находится единственный по всей стране университет, основанный в 1769 году – он получил мировое признание за качество преподавания медицинских наук. Также стоит посетить Национальную библиотеку, Собор Святого Павла, Церковь святой Екатерины Итальянской и Собор Святого Иоанна.

Лучший способ исследовать Мальту – взять напрокат квадроцикл. Так вы сможете посетить все популярные места, все время созерцая великолепные виды. Еще один эффективный способ передвигаться по Мальте – это электрический скутер, который обычно можно взять в аренду за несколько евро.

Можно спуститься в знаменитый бассейн Святого Петра (St Peter's pool), чтобы добавить яркие ощущения и попрыгать со скал с группой друзей. Этот район популярен среди туристов, но стоит отметить тот факт, что он находится в десяти минутах езды от менее посещаемой гавани Марсашлок.

Затем можно отправиться дальше к северу от Сент-Джулиани и отдохнуть на пляжах Райского залива, что может похвастаться золотыми песками, живописными видами и скалистыми побережьями.

Направляясь к "Тихому городу" Мдины, не стоит обходить природный и исторический парк Иль-Маджистраль.

Pembroke Pool – лучшее место, чтобы насладиться теплыми вечерами. Здесь местные жители собираются небольшими группами, чтобы наблюдать закату.

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