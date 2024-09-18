В октябре еще по-летнему тепло: греческий остров предлагает идеальный отдых осенью
Осень – идеальное время, чтобы насладиться отдыхом на побережье. Горячий сезон летних отпусков подошел к концу, а погода в сентябре и октябре еще достаточно теплая, чтобы насладиться морем.
Эксперт по путешествиям Саймон Колдер рассказал о греческом острове, что гарантирует идеальный отдых даже тогда, когда большинство европейских побережий уже уйдут в осеннюю прохладу. Остров Корфу или Керкира – самый северный среди Ионических островов Греции.
Корфу очень живописен – холмистые равнины и низкогорья создают уникальный ландшафт. На Корфу есть плантации цитрусовых, оливковые рощи и виноградники.
В октябре средняя температура на Корфу составляет 23 °C. Туроператоры предлагают также отдых по системе "все включено", которая включает все перелеты и трансферы.
Обязательно стоит посетить Старый город Корфу, чтобы полюбоваться невероятным сочетанием архитектуры в византийском и венецианском стилях. Этот город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и может похвастаться многими достопримечательностями.
Храм Кардаки – древний дорический храм, построенный около в период между 500 до н. е. к середине V в. до н. э. Руины достопримечательности расположены в районе Мон Репос, где когда-то была резиденция греческой королевской семьи.
В списке must visit следует обратить внимание на:
- руины храмов Артемиды и Геры;
- гробницу Менекрата;
- раннехристианскую базилику Палополиса;
- Венецианский арсенал;
- Замок Ангелокастро;
- Палео-Фрурио;
- Дворец Ахиллион и т.д.
Любители адреналина могут взять напрокат велосипеды и отправиться в горное село Эпискепси или горы Пантократор. Местная кухня состоит в основном из национальных греческих блюд – морепродуктов, салатов или мусаки.
Если вы хотите провести день на море, Паксос станет идеальным островом для плавания. Находится он немного к югу от Корфу, туда легко добраться на лодке. Во время путешествия стоит насладиться неторопливым обедом в Гайосе, главном городе Паксос.
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