Откажитесь от масла: на чем пожарить стейк, чтобы был сочный
Идеальное приготовление стейка может показаться сложной задачей, поскольку он часто получается либо очень прожаренным, либо сухим и серым. Хороший стейк должен иметь хрустящую, хорошо подрумяненную внешнюю оболочку и идеально розовое, сочное, нежное мясо внутри.
Хотя использование сливочного или растительного масла для жарки стейков является достаточно популярным, автор кулинарного блога Simply Delicious, Алида Райдер, рекомендует другой ингредиент и способ приготовления.
Она утверждает, что покрытие стейков майонезом – это способ получить просто идеальное блюдо.
Также не нужно мариновать мясо часами, как это было бы с обычным маринадом. Кроме майонеза, Алида приправляет стейки розмарином и зубчиками чеснока.
Ингредиенты (на две порции)
- Два стейка рибай по 200 г
- Один стакан майонеза
- Одна столовая ложка свежего розмарина, мелко нарезанного
- Два зубчика чеснока
- Одна чайная ложка хлопьевидной морской соли
- Одна чайная ложка молотого черного перца
- Ломтики лимона для подачи (по желанию)
Способ приготовления
Сначала разогрейте сковороду-гриль до горячего состояния и дымления, прежде чем переходить к маринаду.
Далее смешайте майонез, розмарин, чеснок, соль и перец и хорошо перемешайте. Обильно смажьте майонезной смесью обе стороны стейка.
После этого положите стейк на сковороду-гриль. Готовьте стейк до желаемой готовности. Алида рекомендует готовить стейки по две минуты с каждой стороны, если вы любите средней прожаренности. Для хорошо прожаренного состояния – от четырех до пяти минут с каждой стороны.
Выньте стейки со сковороды и дайте им отдохнуть пять-десять минут, прежде чем подавать с дольками лимона.
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