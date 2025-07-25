Откажитесь от масла: на чем пожарить стейк, чтобы был сочный

Идеальное приготовление стейка может показаться сложной задачей, поскольку он часто получается либо очень прожаренным, либо сухим и серым. Хороший стейк должен иметь хрустящую, хорошо подрумяненную внешнюю оболочку и идеально розовое, сочное, нежное мясо внутри.

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Хотя использование сливочного или растительного масла для жарки стейков является достаточно популярным, автор кулинарного блога Simply Delicious, Алида Райдер, рекомендует другой ингредиент и способ приготовления.

Она утверждает, что покрытие стейков майонезом – это способ получить просто идеальное блюдо.

Также не нужно мариновать мясо часами, как это было бы с обычным маринадом. Кроме майонеза, Алида приправляет стейки розмарином и зубчиками чеснока.

Ингредиенты (на две порции)

Два стейка рибай по 200 г

Один стакан майонеза

Одна столовая ложка свежего розмарина, мелко нарезанного

Два зубчика чеснока

Одна чайная ложка хлопьевидной морской соли

Одна чайная ложка молотого черного перца

Ломтики лимона для подачи (по желанию)

Способ приготовления

Сначала разогрейте сковороду-гриль до горячего состояния и дымления, прежде чем переходить к маринаду.

Далее смешайте майонез, розмарин, чеснок, соль и перец и хорошо перемешайте. Обильно смажьте майонезной смесью обе стороны стейка.

После этого положите стейк на сковороду-гриль. Готовьте стейк до желаемой готовности. Алида рекомендует готовить стейки по две минуты с каждой стороны, если вы любите средней прожаренности. Для хорошо прожаренного состояния – от четырех до пяти минут с каждой стороны.

Выньте стейки со сковороды и дайте им отдохнуть пять-десять минут, прежде чем подавать с дольками лимона.

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