Отпуск в Египте: когда ехать не стоит

Египет – одно из самых популярных направлений среди украинцев. Красное море, пирамиды, Луксор, Нил, Синай, коралловые рифы – все это манит путешественников в течение года. Однако, несмотря на преимущества климата, в Египте есть периоды, когда путешествие может оказаться не лучшей идеей.

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Эксперты рассказали, на когда лучше не планировать отпуск в Египте. Особенно – если вы не готовы к экстремальной жаре, песчаным ветрам или религиозным ограничениям во время Рамадана.

Лето (май-август): жара, которая истощает

Наименее комфортный период для путешествия в Египет – это летние месяцы, особенно июль и август. Температура в это время легко превышает +40°C, а в некоторых регионах даже достигает +45°C в тени. Хотя воздух обычно сухой, жара настолько интенсивна, что пребывание на улице днем становится почти невозможным.

Почему не стоит ехать:

Высокий риск теплового удара и обезвоживания.

Ограниченные возможности для экскурсий – многие туристические объекты открыты только утром или поздно вечером.

Перегрев детей и пожилых людей случается часто.

Даже морская вода на побережье становится слишком теплой – до +30°C, что снижает комфорт купания.

Если же ваша цель – пляжный отдых на курортах (Шарм-эль-Шейх, Хургада), и вы выдерживаете жару, тогда летний отдых возможен.

Весна (март-апрель)

В марте-апреле на юге Египта начинает дуть сухой горячий ветер хамсин, который приносит с собой повышение температуры, песок и пыль из пустыни. Он способен в течение нескольких дней значительно снизить видимость, затруднить дыхание и создать неприятности людям с чувствительными дыхательными путями.

Риски:

Песчаные бури, особенно в центральных и южных регионах.

Сухость воздуха, раздражение глаз и кожи.

Ограничения в движении из-за закрытых дорог или перенесенных экскурсий.

Период Рамадана: ограничения в дневное время

Рамадан – священный месяц поста для мусульман. Его дата меняется каждый год согласно лунному календарю. В течение этого периода местные жители не едят, не пьют, не курят и не работают активно до захода солнца.

Что следует учесть:

Многие кафе, рестораны и магазины работают с ограниченным графиком.

Дневная активность в городах снижается, транспорт может ходить нерегулярно.

Алкоголь в отелях и ресторанах либо ограничен, либо отсутствует.

Вечером атмосфера меняется – начинается ифтар (ужин после поста), улицы наполняются людьми, проходят праздничные вечера с музыкой и угощениями.

Государственные и традиционные праздники: толпы и цены

30 июня – День Восстания. В этот день в стране – государственный праздник. В туристических городах могут быть пробки, перекрытие дорог, толпы, концерты.

15 августа – традиционное празднование разлива Нила (Лейлет эн-Нукта). Празднование сопровождается массовыми пикниками, повышенным спросом на транспорт и жилье вдоль Нила.

7 января – Коптское Рождество. Празднование в христианских районах длится несколько дней, что может повлиять на расписание заведений, музеев и транспорт.

Стоит ли посещать Египет зимой

В зимний период дневная температура колеблется в пределах +18...+24°C, однако ночью может опускаться до +10°C и ниже, особенно в пустынных регионах. На курортах вода в море прохладная +20...+22°C, что не всем подходит для купания.

Когда Египет все же стоит посетить

Февраль-апрель и октябрь-ноябрь - лучший сезон для комфортного отдыха.

Температура воздуха - +25...+30°C, вода - +24...+27°C, нет ни хамсина, ни чрезмерной жары. Туристов меньше, чем в пик сезона (Новогодние праздники). Идеально для экскурсий, дайвинга, круизов, релакса.

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