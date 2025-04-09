Овощи быстро испортятся и заплесневеют: как не следует хранить картофель и лук

Упаковка может существенно повлиять на свежесть овощей. Да, правильная упаковка должна давать овощам дышать, позволяя им выделять газы и влагу.

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Эксперты отметили, что если пластиковые упаковки или пленка неправильно применены, они могут создать конденсат, который может привести к появлению плесени или даже к порче продукта. Есть несколько овощей, которые ни в коем случае нельзя хранить в пластиковой упаковке, в частности, картофель и лук. Об этом рассказали специалисты Which? в TikTok.

"Корнеплоды, такие как картофель и лук, – это еще два продукта, которые не должны быть полностью упакованы в пластик, поскольку он удерживает влагу и приводит к прорастанию или плесени", – сказали они.

Эксперты также предупредили, что листовая зелень хранится дольше в перфорированных пакетах или во влажных бумажных полотенцах.

Грибы и помидоры испортятся быстрее, если их завернуть в пластик, из-за накопления влаги и этилена.

Видео посмотрели тысячи пользователей, и многие с ним были не согласны с такими советами. По их словам, это работает не для всех овощей.

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