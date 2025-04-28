Перечная мята и обычная: чем они отличаются в сладостях

Когда речь идет о мятных конфетах и жевательной резинке, обычно мы сталкиваемся с двумя вариантами – мятные и ментоловые. Но вы когда-нибудь задумывались, какая разница между двумя популярными продуктами кондитерской продукции?

Видео дня

В 2022 году Лидия Байрон возглавила семейный кондитерский бизнес Wyldes Sweet Shop в Тамворте, графство Стаффордшир (Великобритания) и сейчас успешно его ведет. Она решила рассказать, в чем заключается разница между перечной мятой и обыкновенной, так как оба вкуса используются на ее производстве.

"Существует примерно от 20 до 30 признанных видов мяты в пределах рода mentha, хотя может происходить скрещивание. На самом деле перечная мята является одним из этих скрещиваний – смесь мяты колосистой и водяной", – объяснила она в своем новом видео в TikTok.

По ее словам, большинство мятных сладостей изготовлены на основе обычной мяты, поскольку именно в ней примерно на 40% больше ментола. "Если вы когда-нибудь ели сладости, вызывающие у вас такое [имитирует ощущение холода в горле], возможно, это из-за этого. Обычная мята известна своим очень острым вкусом", - сказала женщина.

В то же время перечная мята "чуть нежнее", объяснила Лидия, и имеет "чуть больше сладости".

У этой мяты приятный запах и в диком состоянии нигде не растет. Это древнее культурное растение выведено в Англии в XVII веке путем скрещивания диких видов мяты: мяты водяной (Mentha aquatica) и мяты колосистой (Mentha spicata).

Раньше OBOZ.UA рассказывал о 10 причинах полюбить мяту.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.