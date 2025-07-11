Перестаньте есть маракуйю ложкой: более аккуратный метод

Маракуйя – экзотический, очень вкусный фрукт, но ее не очень удобно есть, поскольку когда вы разрезаете эту вкуснятину, сок разбрызгивается вокруг, покрывая свежую белую верхушку желтым налетом.

Видео дня

Пользовательница Instagram Эмма Свеннингсон поделилась идеей, как решить такую проблему и как наслаждаться этим фруктом, не пачкаясь. Она даже продемонстрировала это на видео.

Так, Эмма воткнула соломинку в маракуйю и пошевелила ею, чтобы убедиться, что та правильно вставлена, а затем начала сосать содержимое фрукта через нее.

Это оказалось отличным способом избавиться от проблемы запачканных рук. А если вы выберете достаточно толстую трубочку, через которую пройдут даже семена, вы получите все полезные вещества из этого фрукта.

Маракуйя не только вкусная, но и очень полезная. Она является хорошим источником питательных веществ, особенно клетчатки, витамина С и провитамина А.

Фрукт также богат полезными растительными соединениями, включая каротиноиды и полифенолы. Фактически одно исследование показало, что маракуйя богаче полифенолами, чем многие другие тропические фрукты, включая бананы, личи, манго, папайю и ананас.

Маракуйя богата антиоксидантами, которые защищают ваш организм от свободных радикалов – нестабильных молекул, которые могут повредить ваши клетки, если они присутствуют в большом количестве.

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