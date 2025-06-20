Планируйте уже сейчас: топ-5 мест для идеального отдыха осенью в Европе

Осень – без преувеличения, идеальное время для путешествий по Европе. После шумного лета утихает туристический наплыв, спадает жара, а большинство детей возвращается в школу. Наконец-то можно дышать свободно и наслаждаться красотой европейских пейзажей в спокойствии.

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Сезон начинается в конце сентября и длится до середины ноября. В горных регионах сезон может быть короче – иногда до середины или даже конца октября, в зависимости от погоды и снегопадов. Этот период привлекает и значительно более низкими ценами на жилье. Эксперты рассказали о топе самых перспективных направлений в Европе осенью.

Побережье Висентина, Португалия

Это живописное атлантическое побережье простирается между Синешем, Алентежу и Сагрешем и считается одним из лучших в Европе для пеших путешествий.

Рыбацкая тропа Рота Висентина – идеальный маршрут для тех, кто ценит многодневные походы. Хорошо маркированный и безопасный путь ведет сквозь скалы, дюны и пляжи, где нет ни гостиничных застроек, ни городского шума – только природа. Можно пройти классический 4-дневный маршрут в ноябре, от Порту-Кову до Одесейше. Сейчас маршрут расширен до 13 этапов – от Сан-Торпеш до Лагуша.

Гармиш-Партенкирхен, Германия

Всего час на поезде или машине от Мюнхена – и вы в одном из лучших мест для активного отдыха осенью.

После Октоберфеста стоит отправиться в Гармиш – базу для походов по ущельям (Гелленталькламм, Партнахкламм), альпинистских восхождений (Альпшпитце), прогулок по берегу озера Айбзее. Неподалеку – сказочная деревня Обераммергау с расписанными домиками и дворец Линдергоф Людвига II, один из самых изысканных в Баварии. Также легко добраться до Миттенвальда, замка Нойшванштайн, Эрвальда и долины Ахорнбоден.

Долина Вахау, Австрия

Этот регион на Дунае – один из самых красивых винодельческих уголков Европы и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Виноградники, аббатства, руины замков и велосипедные дорожки вдоль реки создают идеальные условия для осеннего отдыха. До Вахау из Вены – всего час на поезде. Особенно советуют пешие маршруты Фогельбергштайг, Дюрнштайн-Кремс, Зеекопф и Гиршванд. А любителям архитектуры обязательно стоит посетить барочное аббатство Мельк.

Майорка, Испания

Самый большой остров Балеарского архипелага – идеальное место для путешествия осенью. Меньше туристов, умеренный климат и более низкие цены делают сентябрь-ноябрь оптимальным периодом.

Майорка очаровывает уютными бухтами (Кало-дес-Моро, Кала-С'Альмуния), известняковыми горами, историческими деревнями (Вальдемосса, Дея, Сольер) и увлекательными маршрутами – от походов в горах Трамунтана до путешествия на полуостров Форментор.

Озеро Блед, Словения

Юлийские Альпы, всего час от Любляны – и вы в Бледе, самом сказочном месте Словении. Посетите замок на скале, прокатитесь на лодке до острова, поднимитесь на Малую Осойницу, пройдитесь по ущелью Винтгар, попробуйте знаменитый кремовый торт.

На авто можно заехать на плато Поклюка и подняться на Дебелу печ – маршрут через золото-мандариновые леса. А еще поблизости – озеро Бохинь, водопад Перичник, гора Вогель и долина Семи озер.

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