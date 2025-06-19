Турист, который объездил весь мир, назвал 10 лучших городов для отдыха

Туристов, которые посетили каждую страну мира, на самом деле не так много. Тем интереснее их мнение об увиденном в путешествиях и выводы относительно самых интересных и красивых мест на планете.

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Одним из таких заядлых путешественников является блогер Дрю Бински, пишет издание Express. Он побывал во всех странах, и недавно назвал десятку лучших городов, которые посетил. В целом Бински успел увидеть более 700 мегаполисов и маленьких городков, а это больше, чем среднестатистический человек успевает посетить за целую жизнь.

Городские каникулы - популярный способ отдыха, поэтому услышать мнение человека, который повидал много таких локаций, всегда интересно. Дрю выбрал 10 городов, которые поразили его больше всего. Добраться до части из них совсем несложно, тогда как путешествие в некоторые потребует определенных усилий и планирования.

Своим номером один Бински назвал столицу Чехии Прагу. "Я объездил всю Европу и могу сказать, что это просто лучший город не только в Европе, но и во всем мире", - сказал он. Среди преимуществ Праги блогер назвал ее компактные размеры - обойти ее пешком можно всего за несколько часов. А еще Дрю похвалил город за "фантастический" общественный транспорт. "В Праге так много всего, чем можно заняться. Вы должны отправиться туда в следующую поездку, и вы не пожалеете", - сказал блогер.

Главные развлечения, которые предлагает туристам Прага, включают дегустацию местного пива, посещение таких знаковых мест, как Карлов мост и Староместская площадь, а еще отдых в пивном спа. Город полон исторических памятников и смотровых площадок, поэтому вы точно не останетесь без потрясающих фото для своего альбома.

Что касается других городов, которые входят в десятку лучших в мире по версии тревел-блогера, то в перечень попали также направления в Азии, США и на Ближнем Востоке.

Прага, Чехия Сеул, Южная Корея Ханой, Вьетнам Бейрут, Ливан Берлин, Германия Чикаго, США Лахор, Пакистан Исфахан, Иран Амстердам, Нидерланды Гонконг

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