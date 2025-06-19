Самая недооцененная страна Африки: чем интересна для туристов

Африка – это континент буквально полный природных чудес и живописных локаций, которые точно имеют потенциал большого туристического магнита. Однако одну африканскую страну эксперты по путешествиям называют наиболее недооцененной.

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Как пишет издание Express, больше о ней рассказал тревел-блогер Тайо Айна. Он подробно изучил Зимбабве и даже назвал страну самой недооцененной в мире.

Зимбабве находится на юге Африки между Замбией, Мозамбиком, ЮАР и Ботсваной и не имеет выхода к морю. Здесь проживает чуть более 16 миллионов человек и именно в этой стране на реке Замбези расположен удивительный водопад Виктория высота которого превышает 100 метров, а ширина – полтора километра.

Впрочем, туристы по разным причинам обходят Зимбабве стороной. Хотя те, кто все же решился посетить страну, оставляют на таких сервисах как Tripadvisor и Reddit восторженные отзывы. Больше всего впечатлений производит, конечно, невероятный водопад. К нему советуют отправляться в плотном дождевике и водонепроницаемой обуви.

Безусловно, туристам советуют поехать с сертифицированными гидами на сафари. Например, посетить национальный парк Хванге, где можно увидеть большое количество представителей местной фауны в удивительных природных ландшафтах. Для любителей дикой природы есть также национальный парк Матобо, заповедник носорогов и дикой природы Имире и лесные массивы Мукувиси. А в столице Харари стоит посетить приют Wild is Life, где обитают африканские слоны и другие местные дикие животные. Также здесь сосредоточено немало других развлечений.

Министерство иностранных дел Великобритании не считает Зимбабве опасной для посещения страной. Однако туристам советуют проявлять определенную осмотрительность во время визита. В Зимбабве работает несколько международных аэропортов, а для передвижения по стране стоит использовать локальные авиалинии.

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