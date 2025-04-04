Пластиковых Apple Watch не будет? С какими трудностями столкнулась компания

В 2024 году компания Apple должна была презентовать новую модель смарт-часов Apple Watch SE, которая должна была получить пластиковый корпус. Однако из-за серьезных трудностей в разработке, вероятно, эта модель не появится на рынке.

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По информации журналиста из Bloomberg Марка Гурмана, разработка пластикового варианта Apple Watch SE находится под угрозой, и устройство может не быть выпущено. Отсутствие обновления на презентации в сентябре лишь усилило слухи о трудностях с реализацией этого продукта.

Проблемы с качеством и дизайном

Еще в прошлом году Гурман сообщал, что команда разработчиков сталкивается с проблемами сочетания цены и качества. Однако, несмотря на некоторые трудности, работа над моделью продолжалась. Теперь, когда проект близится к завершению, стало ясно, что проблемы гораздо серьезнее.

По словам инсайдера, дизайнеры не удовлетворены внешним видом нового устройства, а также есть трудности при изготовлении пластикового корпуса, что бы значительно дешевле существующего алюминиевого.

Технические трудности с производством

Как выяснилось, производственная команда Apple не смогла найти оптимальное решение для производства пластикового корпуса, удовлетворяющего компанию с точки зрения стоимости и качества. Проблемы возникли из-за необходимости сделать корпус значительно дешевле алюминиевый, не потеряв при этом в эстетических и технических характеристиках. Это важный фактор, поскольку Apple стремится сохранить высокое качество своих продуктов, даже в бюджетных моделях.

Обновление Apple Watch SE

Гурман отмечает, что уже два года прошло с момента выпуска второго поколения Apple Watch SE, и модель нуждается в обновлении. Пластиковый корпус стал одной из возможных альтернатив снижения стоимости устройства. Однако если новую модель не удастся разработать, пользователям придется ждать дорогих вариантов или обратить внимание на старые модели.

По его данным, несмотря на трудности с разработкой новых моделей Apple работает над другими инновациями для своих смарт-часов. В частности, компания рассматривает возможность оснащения новых моделей Apple Watch камерами, что позволит устройствам использовать искусственный интеллект для визуального восприятия мира. Эти функции, хоть и не появятся в ближайшее время, могут стать частью будущих поколений часов.

Кроме камер, в следующих моделях Apple Watch Ultra ожидаются новые возможности, включая поддержку спутниковых текстовых сообщений и 5G. Известно, что компания планирует оснастить свои устройства новым модемом от MediaTek. Эти изменения значительно улучшат коммуникационные возможности часов, делая их еще более универсальными и удобными для пользователей.

Apple также продолжает инвестировать в развитие технологий искусственного интеллекта. Уже в ближайшие годы компания планирует значительно улучшить свою ИИ-систему для интеграции новых функций в существующие устройства. Ожидается, что к 2027 году мы увидим новые модели Apple Watch и AirPods со встроенными камерами, которые откроют новые горизонты для технологий в бытовых устройствах.

OBOZ.UA писал ранее что в Apple решили выпустить складывающиеся часы.

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