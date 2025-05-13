'Плохое влияние': что известно о новом романтическом триллере на Netflix

Платформа Netflix недавно пополнилась новым романтическим триллером под названием "Плохое влияние" (Mala Influencia), который стремительно обрел популярность в разных странах. Несмотря на неоднозначную реакцию критиков, фильм поднялся на первые места в рейтингах во Франции, Испании, Италии, Германии и Греции.

Видео дня

В Великобритании лента закрепилась в топ-5 самых популярных, а в США держится в первой десятке. Этот проект стал режиссерским дебютом Хлои Уоллес, а в главных ролях снялись молодые актеры Элеа Рочера и Альберто Ольмо. Фильм основан на популярном Wattpad-романе, который собрал более 50 миллионов просмотров.

О чем фильм "Плохое влияние"

Сюжет "Плохого влияния" разворачивается в богатом пригороде Испании, где живет девушка-подросток Риз, которая учится в престижной школе и увлекается балетом. Ее жизнь меняется после появления охранника Эроса, которого нанимает ее отец - бизнесмен Брюс, обеспокоенный появлением таинственного преследователя. Эрос имеет сложное прошлое, отмеченное опытом детских домов и колоний для несовершеннолетних, и эта работа для него - шанс на новое начало. Однако запретный роман между ним и подопечной начинает развиваться, нарушая все установленные границы.

Несмотря на стандартный любовный треугольник и типичные конфликты, фильм пытается совместить мелодраму с элементами триллера - запугивание, ревность, борьба с опасностью и личными травмами героев. В то же время сюжетная линия не получила однозначного признания среди зрителей. Многие считают, что между главными героями не хватает химии, а развитие событий - предсказуемо.

Несмотря на критику, зрительский интерес к ленте очевиден. Один из факторов успеха - вирусная популярность оригинальной истории на Wattpad, где ее подписывали как роман "для подростков с драмой, страстью и темнотой". Также помогло привлечение известных актеров из сериалов "Элита" и "Бумажный дом", которые имеют большую фанбазу. Именно эти зрители чаще всего открывают ленту на Netflix.

Критики же менее снисходительны: в обзорах отмечается, что фильм "привлекательный визуально, но эмоционально пустой". Некоторые рецензенты советуют смотреть "Плохое влияние" как фоновое кино, не ожидая глубокого содержания, отмечает издание Digital Spy. Но, как известно, зрительский спрос не всегда зависит от оценок - Netflix продолжает демонстрировать силу романтических триллеров даже в их самой простой форме.

"Плохое влияние" - типичный представитель молодежной драмы с нотками напряжения, который найдет свою аудиторию среди любителей легкого просмотра и романтических историй с запретным подтекстом. Если вы ищете фильм для вечера, который не требует глубоких размышлений, эта лента может стать хорошим вариантом. Но тем, кто ожидает сложного сюжета или сильных актерских работ, стоит снизить ожидания. Как бы там ни было, Netflix снова доказывает: экранизации историй с Wattpad имеют мощный потенциал в стриминговом эпосе.

OBOZ.UA предлагает подборку лент тем, кто любит кино-истории, основанные на реальных событиях.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.