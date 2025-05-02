Пляж мирового класса, жара в мае и доступные цены: чем привлекает туристов остров Панай

Когда речь идет об идеальном отдыхе – с белым песком, теплым морем, ярким солнцем и минимальными затратами – остров Панай на Филиппинах все чаще попадает в топы путешественников. И не зря: майская температура здесь достигает 34 °C, а местный Белый пляж – один из самых красивых в мире.

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Пляж на острове Панай даже получил престижную награду TripAdvisor Travellers' Choice Awards. Почему следует выбрать для отпуска это направление, рассказало издание Express.

Расположенный на острове Боракай, принадлежащем Панаю, Белый пляж заслуженно считается жемчужиной региона. Протяженность более 3 км, белый песок, чистая вода – это делает его идеальным местом для отдыха, плавания и снорклинга. Туристы особенно отмечают невероятные закаты.

"Это райский остров. Пляж безупречен, песок чист, а вода теплая даже в январе. Много путешествовал, но этот пляж – один из самых лучших", – говорится в отзыве на TripAdvisor.

Филиппины остаются одним из самых доступных направлений для туристов. В кафе у пляжа можно отведать морепродукты, локальную кухню или просто выпить коктейль, наблюдая за закатом. Для тех, кто хочет сохранить бюджет и вместе с тем насладиться качественным сервисом – Панай это находка.

Панай – это не только об отдыхе на песке. Здесь немало культурных и исторических памятников, в частности собор Джаро – романское здание с 1587 года, поражающее архитектурой и атмосферой. А любителям более глубокого погружения в местное наследие стоит посетить провинцию Аклан, считающуюся старейшей на Филиппинах.

Кроме того, остров – идеальное начало для островных поездок. Всего за несколько часов можно добраться до Марасона, Гимараса или Лакавона – каждый из них имеет свою неповторимую атмосферу и живописные пляжи.

Почему стоит выбрать Панай:

Пляж с мягким белым песком – в топ-10 мира.

Жаркая, стабильная погода в мае.

Дешевое пиво, доступное питание.

Культурные достопримечательности: соборы, исторические районы.

Удобные маршруты на другие острова.

Дружественные местные жители и аутентичная атмосфера.

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