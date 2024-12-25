Победитель не изменился: названы самые мощные паспорта мира

Любители туристических поездок по миру хорошо знают, что такое сильный паспорт. Это документ, дающий возможность безвизового въезда в большое количество стран. И в 2024 году самым сильным в мире четвертый раз подряд стал паспорт той же страны.

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Как пишет издание Mirror, глобальный рейтинг показал, что наибольшую свободу передвижений по миру имеют граждане Объединенных Арабских Эмиратов. Они имеют доступ к более чем 90% мира и могут посетить 133 страны без визы и 47 стран, получив визу по прибытии. В результате ОАЭ получили оценку мобильности 180.

В первой двадцатке доминируют европейские страны. Они заняли остальные 19 самых высоких позиций. Испания опередила Германию и стала вторым по силе паспортом в мире, а Финляндия заняла третье место. Тем временем Франция (4-е место) стала самым сильным паспортом среди стран G20.

В этом году Великобритания снова опустилась в рейтинге, на этот раз на 10 позиций до 32 места, с баллом мобильности 174. По этому показателю она сравнялась с Сингапуром, Мальтой, Канадой, Литвой, Румынией, Болгарией и Австралией.

США также опустились по таблице, заняв 38-е место. Граждане Америки могут посещать 123 страны без визы и 50 стран, получая визу по прибытии. Эксперты ожидают, что по возвращении Дональда Трампа на пост президента США эта позиция снова изменится. Но в лучшую или в худшую сторону прогнозировать трудно.

Паспорта мира сортируются по индексу мобильности (MS), включающему безвизовый режим, визу по прибытии и электронную визу, если страна выдала ее менее чем за три рабочих дня. Чем выше индекс MS, тем лучшей глобальной мобильностью пользуется обладатель такого паспорта.

Европейские паспорта получили лучший рейтинг. А почти все балканские страны за год поднялись по таблице. Особенно отличилось Косово, которое получило 35 баллов в своем рейтинге мобильности, благодаря присоединению страны к Шенгенской зоне в начале 2024 года.

Наименее сильный паспорт в мире получила Сирия. Рейтинг мобильности для него составляет 40 баллов. Гражданам страны нужны визы для въезда в 158 стран.

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