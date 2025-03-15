Почему бананы быстро чернеют и как это предотвратить: лайфхак

Бананы являются самым популярным фруктом, но они также больше тратятся впустую – и типичная ошибка, которую люди совершают, когда их хранят, является причиной того, что они так быстро портятся.

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Их быстрое созревание происходит потому, что бананы производят значительное количество газа этилена, природного растительного гормона, ускоряющего созревание. Этот газ отвечает за кашевидную текстуру и непривлекательный коричневый цвет после достижения зрелости. Чтобы предотвратить выброс этилена, поклонники бананов могут воспользоваться простым способом хранения продуктов и завернуть стебли в пищевую пленку, пишет OBOZ.UA.

Этот метод может сохранить ваши бананы свежими в течение 10 дней, иногда даже длиннее.

Чтобы бананы дольше оставались свежими, заверните стебли в пищевую пленку, чтобы газ этилен не попал на остальные фрукты и не давал им созревать слишком быстро. Чтобы они прослужили как можно дольше, разделите кисть на отдельные бананы и заверните каждый стебель отдельно.

Как показывает опыт, бананы, которые хранятся со стеблями, завернутыми в пищевую пленку, сохраняют свой желтый цвет гораздо лучше даже через 10 дней, по сравнению с теми, которые не были обработаны, начинают чернеть и пятнистые.

Хранение бананов в большом весе с фруктами является распространенной ловушкой. Когда продукты, производящие этилен, хранятся вместе, все они гниют быстрее.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что бананы могут скрыться из супермаркетов.

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