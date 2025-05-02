Почему горит шашлык: 6 самых главным ошибок при его приготовлении, которые делают все

Испортить шашлык можно очень быстро, не только плохим маринадом, например из майонеза или уксуса, которые в процессе приготовления превратят мясо в яд, так как при взаимодействии с огнем уксус и майонез превращаются в источник канцерогенов! А еще важно знать, что не стоит делать при приготовлении мяса, чтобы оно не горело.

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Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, благодаря которым ваш шашлык не будет гореть, а будет сочным и вкусным.

6 причин невкусного и горелого шашлыка

Готовить мясо на сильном огне

Первая непростительная ошибка – готовить мясо на очень сильном огне, а не на томящихся углях. Здесь уж никакой маринад и соус не спасет.

Размер мяса

Обязательно обратите внимание на размер кусков. Мясо нужно нарезать одинаковыми кусками, не крупно и не мелко, идеальный размер – спичечный коробок.

Какое мясо лучше брать для шашлыка

Вкусный шашлык получится, если готовить его из вырезки, шеи, корейки или ребрышек. В идеале это должно быть свежее, а не замороженное мясо и из молодого животного.

Специи и сколько мариновать мясо

Мариновать мясо нужно ставить на ночь с луком, перцем и солью!

Дрова для приготовления мяса

Для углей лучше брать березовые, дубовые, яблочные или сливовые (вишневые) деревья. Угли должны быть раскаленными, но не горящими!

Лить воду на мясо и добавлять овощи на шампур не нужно

Во время приготовления мясо не нужно увлажнять, лить на него воду, это приводит к интенсивному испарению влаги, из-за чего шашлык получится сухим и прожарится неравномерно! Еще очень важно знать, что на шампурах куски мяса нужно насаживать плотно друг к другу. Лук и другие овощи между кусками не оставлять, они сгорят первыми. Лучше будет их приготовить отдельно на гриле!

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