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Почему горит шашлык: 6 самых главным ошибок при его приготовлении, которые делают все

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Горелый шашлык

Испортить шашлык можно очень быстро, не только плохим маринадом, например из майонеза или уксуса, которые в процессе приготовления превратят мясо в яд, так как при взаимодействии с огнем уксус и майонез превращаются в источник канцерогенов! А еще важно знать, что не стоит делать при приготовлении мяса, чтобы оно не горело.

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Шашлык из филе

Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, благодаря которым ваш шашлык не будет гореть, а будет сочным и вкусным.

Сочный шашлык

6 причин невкусного и горелого шашлыка

Готовить мясо на сильном огне

Первая непростительная ошибка – готовить мясо на очень сильном огне, а не на томящихся углях. Здесь уж никакой маринад и соус не спасет.

Как правильно жарить шашлык

Размер мяса

Обязательно обратите внимание на размер кусков. Мясо нужно нарезать одинаковыми кусками, не крупно и не мелко, идеальный размер – спичечный коробок.

Какого размера должно быть мясо для шашлыка

Какое мясо лучше брать для шашлыка

Вкусный шашлык получится, если готовить его из вырезки, шеи, корейки или ребрышек. В идеале это должно быть свежее, а не замороженное мясо и из молодого животного.

Какое мясо выбрать для шашлыка

Специи и сколько мариновать мясо

Мариновать мясо нужно ставить на ночь с луком, перцем и солью!

Специи для шашлыка

Дрова для приготовления мяса

Для углей лучше брать березовые, дубовые, яблочные или сливовые (вишневые) деревья. Угли должны быть раскаленными, но не горящими!

На чем жарить шашлык

Лить воду на мясо и добавлять овощи на шампур не нужно 

Во время приготовления мясо не нужно увлажнять, лить на него воду, это приводит к интенсивному испарению влаги, из-за чего шашлык получится сухим и прожарится неравномерно! Еще очень важно знать, что на шампурах куски мяса нужно насаживать плотно друг к другу. Лук и другие овощи между кусками не оставлять, они сгорят первыми. Лучше будет их приготовить отдельно на гриле!

Шашлык с овощами

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