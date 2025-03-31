Почему некоторые кошки не могут есть без компании хозяев: ветеринар объяснила поведение

Любители кошек хорошо знакомы с удивительными прихотями своих четырехлапых пушистых друзей, ведь у них есть уникальный способ выражать свои мысли и эмоции.

Видео дня

Ветеринарка Катрина Уоррен объяснила в своем новом видео TikTok, почему коты иногда предпочитают компанию своих хозяев во время еды, и последствия этого.

"Это называется "поедание привязанности", и это может быть вызвано такими вещами, как стресс, например переезд или появление нового ребенка. Это часто наблюдается у тревожных кошек, которым нравится успокоение их хозяев, всегда рядом", – пояснила она.

Обычно такое поведение не создает особых проблем. Но если ваша кошка не хочет есть, когда вас нет рядом, а также если ваша кошка внезапно меняет поведение, очень важно пройти ветеринарный осмотр, чтобы исключить какие-либо основные медицинские проблемы, которые могут вызвать это.

В случаях, когда известной причиной стресса, врач Катрина советует владельцам домашних животных создать дома тихое место, где коты смогут найти покой во время стресса или тревоги.

По ее словам, регулярное общение с вашим пушистым другом является жизненно важным для установления крепкой связи и содействия ощущению покоя у вашего питомца.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как заставить кота проглотить таблетку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.