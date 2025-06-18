Почему новая iOS от Apple имеет номер 26, а не 19: объяснение

Apple официально представила свою новую мобильную операционную систему - iOS 26. Это стало неожиданностью, ведь предыдущей версией была iOS 18, и логично ожидалось, что следующей будет iOS 19.

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Однако компания сознательно сделала скачок в нумерации. Такой шаг вызвал вопрос у пользователей: почему Apple решила перескочить несколько версий? Ответ оказался довольно простым - маркетинг и привязка к календарному году, отмечает издание 9to5Mac.

Новая система нумерации должна отражать год, в котором большинство пользователей фактически будут использовать эту версию ОС. Хотя публичный релиз iOS 26 запланирован на сентябрь 2025 года, основной период ее активного использования - именно 2026. Это и стало причиной, почему Apple решила синхронизировать номер iOS с будущим годом. Такая логика имеет целью сделать систему проще для запоминания. Отныне версия iOS будет соответствовать календарному году, в котором она будет доминировать.

Обновление до iOS 26 будет бесплатным для всех пользователей iPhone моделей от iPhone XS и новее. Уже этим летом система станет доступной в бета-версии для разработчиков, а полноценный релиз ожидается осенью. Кроме iOS, компания изменила нумерацию и в других операционных системах: iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS также получат индекс 26. В частности, это позволяет системе visionOS выглядеть более "взрослой" и зрелой на фоне других платформ. Все платформы Apple теперь имеют согласованную систему обозначения.

Пока такое изменение не коснется названий самих устройств. Например, следующий смартфон компании, скорее всего, все еще будет называться iPhone 17, а не iPhone 26. Apple не имеет прямой мотивации менять устоявшуюся нумерацию линейки iPhone, поскольку бренд имен настолько узнаваем. Кроме того, модели iPhone продаются несколько лет подряд, независимо от даты их первого выпуска. Это усложняет возможность синхронизации с календарными годами.

Зато новая система нумерации операционных систем позволит пользователям легче ориентироваться в программных обновлениях. Это также способствует созданию единого цифрового стиля, где все устройства Apple имеют версии ОС с одинаковыми индексами.

OBOZ.UA предлагает узнать, каким образом можно скачать бета-версию iOS 26 на iPhone.

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