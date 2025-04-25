Почему рассада плохо растет: названа самая распространенная ошибка

Вырастить рассаду самостоятельно – дело не из легких. Ведь часто, если вы даже опытный садовник, что-то может пойти не так, и ваши растения слабо сходят или плохо растут. Причиной может быть одна ошибка, насколько важна, что она может фактически помешать росту вашего растения.

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Эксперт по садоводству Тебе Бакленд поделился видео в TikTok, где он отметил важность правильного уровня почвы, когда вы наполняете горшки для посева рассады. Он сказал, что вы можете думать, что экономите деньги, но если не наполнить горшки до краев, это может иметь ужасные последствия для вашей рассады.

"Если вы наполните контейнеры для рассады только наполовину, край горшка будет затенять саженцы, а это значит, что они начнут тянуться к свету и расти очень высокими и тонкими. Они никогда не оправятся от этого", – объяснил он.

Тебе также сказал, что горшок следует "хорошо полить" воронкой, пока компост не пропитается насквозь. По его словам, это легко проверить: хорошо политый горшок будет очень тяжелым.

Он добавил: "Если вы убедитесь, что он полностью пропитан влагой, вам не нужно будет поливать его снова, пока ваша рассада не поднимется".

Когда ваш горшок будет полностью полит, пора высевать семена. Тебе объяснил, что его следует сеять "тонко" поверх грунта, прежде чем посыпать небольшим количеством почвы для покрытия.

И садовник также нашел способ равномерного распределения последней посыпки почвы. Он порекомендовал взять другой горшок и использовать отверстия в его дне как "сито", чтобы осторожно встряхнуть землю на горшок, который вы используете.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как правильно поливать рассаду.

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