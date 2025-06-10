Почему собака хочет спать на подушке: неожиданная причина

Многие владельцы собак, вероятно, замечают, что их собаки любят спать и бездельничать на подушках, но оказывается, что они делают это по очень особой причине.

Видео дня

Хотя вы можете считать, что это уютное место для них, на самом деле они не отдыхают на подушках, чтобы уютно устроиться - по крайней мере, это не вся история. Причина, почему вы часто видите, как ваш пес прижимается к вашим подушкам, на самом деле довольно милая, и это может вызвать у вас слезы на глазах, пишет OBOZ.UA.

Как оказалось, собаки спят на подушках, чтобы успокоиться с помощью запаха своих хозяев. Хотя они и выбирают мягкую и приподнятую поверхность, что может быть полезным для отдыха, но запах хозяев играет здесь ключевую роль.

Часто подушки несут запах своего хозяина, что может обеспечить собакам ощущение безопасности и комфорта. Это особенно актуально, когда они тревожны или испытывают желание установить связь.

Иногда домашние животные могут даже имитировать позы своих хозяев во время сна, в частности, кладя головы на подушки. Это вероятно произойдет, если они будут наблюдать, как вы делаете это.

Сон на подушке также может быть способом для собак чувствовать себя защищенными и близкими к своим хозяевам. Это помогает создать ощущение безопасности и связи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как узнать, любит ли вас собака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.