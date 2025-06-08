Топ-5 способов узнать, любит ли вас собака

Кинолог поделился пятью способами узнать, действительно ли ваш любимец любит вас или просто терпит ваше пребывание рядом.

Видео дня

Энрик Родригес определил конкретные модели поведения, которые показывают, ваши отношения с пушистым другом построены на настоящем доверии, или просто вращаются вокруг того, что вы заботитесь и вкладываете в него силы, время и средства, пишет Express.

"Доверие зарабатывается не только едой, но и безопасным и постоянным опытом. Вот несколько четких признаков того, что ваша собака вам доверяет. Во-первых, она ищет вас, когда не чувствует себя в безопасности", – пояснил эксперт.

Во-вторых, она крепко спит рядом с вами. Энрик отмечает, что если ваша собака чувствует себя комфортно рядом с вами, это свидетельствует об искреннем доверии.

В-третьих, если ваш песик рад, когда его держат на руках: "Если он позволяет вам касаться своих лап, ушей, живота, это означает, что ему комфортно с вами".

В-четвертых, если собака обращает на вас внимание даже тогда, когда вы не предлагаете ей еду.

В-пятых, если собака идет за вами даже без зова. Привязанность вашего питомца к вам не обязательно связана с тревогой, а потому, что он ценит ваше присутствие. Такое едва заметное поведение часто отражает связь, которая формируется с уважением, терпением и последовательностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что у собаки тепловой удар.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.