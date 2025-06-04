Почему трескаются помидоры: как это предотвратить

Помидоры являются одной из самых любимых культур среди садоводов, но часто они сталкиваются с проблемой растрескивания плодов. Это явление в основном вызвано резкими перепадами в поливе, особенно когда после периода засухи идет сильный дождь или чрезмерное увлажнение почвы.

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Сорта с тонкой кожицей, например старинные или помидоры черри, более подвержены этому, чем их толстокожие собратья. Тем не менее существуют проверенные методы, которые помогут предотвратить растрескивание помидоров и обеспечить богатый урожай.

Основные причины растрескивания помидоров

Главной причиной, почему помидоры трескаются, является неравномерный полив. Эксперты объясняют, что быстрое изменение режима поступления влаги приводит к ускоренному росту и расширению плодов. Если помидор переживает засушливый период, а затем получает большое количество воды (от ливня или от полива), его внутренняя часть начинает быстро поглощать влагу и расширяться. Кожура при этом не успевает достаточно быстро растянуться, что и вызывает ее растрескивание.

Другие факторы, влияющие на растрескивание, меньше связаны с водой, а больше со слишком быстрым ростом плодов, которые уже почти созрели, или со склонностью самого сорта к растрескиванию (например, некоторые сорта черри и старинные помидоры). Внезапное повышение температуры или чрезмерное внесение удобрений также могут спровоцировать резкий рост, что приведет к повреждению кожицы.

Если вы заметили, что некоторые помидоры на кусте уже начали трескаться, действовать нужно незамедлительно. Их необходимо собрать как можно раньше, даже если они еще не полностью созрели. Трещины на кожуре плодов могут стать воротами для гниения и развития болезней, поэтому важно не допустить дальнейшего распространения проблемы. Почти созревшие, но уже треснувшие помидоры можно оставить на кухонной столешнице, чтобы они продолжили процесс созревания. Однако следует внимательно следить за состоянием плодов: их можно употреблять в пищу, если они не имеют неприятного кислого запаха или других признаков порчи из трещин.

Что делать, чтобы помидоры не трескались

Ключевым фактором в предотвращении растрескивания помидоров является поддержание стабильной влажности почвы. Это достигается путем регулярного полива и избежания резких изменений в поступлении воды. Помидоры, которые постоянно получают достаточное количество влаги, будут менее подвержены повреждениям от внезапных ливней.

Одним из самых эффективных приемов, которые рекомендуют эксперты, является мульчирование вокруг основания растений помидоров. Слой мульчи помогает регулировать влажность почвы, предотвращая быстрое высыхание и резкие перепады влажности. Добавление высококачественного органического компоста также значительно улучшает способность почвы удерживать воду, создавая более стабильную среду для роста помидоров и снижая риск их растрескивания.

На OBOZ.UA вы найдете советы, как ускорить рост помидоров на грядках с помощью органических удобрений.

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