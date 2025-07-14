Почти все отзывы хорошие: сериал 'Декстер. Воскрешение' назвали одним из лучших во франшизе

Киновселенная справедливого маньяка Декстера Моргана на днях пополнилась новым сериалом – на стриминге Paramount+ вышли две первые серии шоу "Декстер. Воскрешение". И фанаты, и критики назвали этот перезапуск удачным.

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После первых выходных на платформе рейтинг шоу на агрегаторе Rotten Tomatoes составил 90% от критиков и 83% от зрителей. На ресурсе IMDb сериал оценили на 9,2 балла из 10.

По сюжету сериал "Декстер. Воскрешение" является прямым продолжением предыдущей части "Декстер. Новая кровь". В ней бывший криминалист, который пытался спрятаться в глуши и начать новую жизнь, встречается со своим сыном Гаррисоном. Однако между ними вспыхивает конфликт, который заканчивается тем, что Гаррисон стреляет в Декстера и наносит ему серьезное ранение.

Действие "Воскресения" начинается через несколько недель после этой перестрелки. Главный герой выходит и комы и обнаруживает, что его сын исчез. Осознав всю тяжесть пережитого своим сыном, Декстер отправляется в Нью-Йорк, полный решимости найти его и все исправить. Но когда появляется Энджел Батиста из Метро Майами с вопросами, Декстер понимает, что прошлое быстро настигает его. Пытаясь справиться со своей тьмой, отец и сын вскоре оказываются в таком водовороте событий, который не могли себе даже представить.

В целом критики, которые уже просмотрели не два, а целых четыре эпизода, высоко оценили перезапуск истории Декстера Моргана. Сериал "Воскрешение" в своих рецензиях они назвали отличным развлечением, похвалили за интересный поворот сюжета и неизменный черный юмор. Обозреватели также высоко оценили игру и харизму Майкла С. Холла, который играет во франшизе главную роль. Актер, по их мнению, не сдает позиций со времен оригинального шоу, которое стартовало еще в 2006 году.

Впрочем, некоторые профессиональный обозреватели все же назвали конфликт, заложенный в сюжете, слабым, а сам сериал – лишним. Появляется даже мнение, что "Воскресение" производит впечатление "высокобюджетного фанфика".

В Украине сериал "Декстер. Воскрешение" официально доступен. Посмотреть первые две серии с профессиональным дубляжом можно на платформах Megogo и Киевстар ТВ.

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