Подходит и для комнатных растений, и для овощей: как приготовить идеальное удобрение из отходов

Растения и овощи часто нуждаются в небольшой помощи с наступлением весны, и один лайфхак может стать именно тем решением.

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В последнее время садоводы увлекаются "волшебным" удобрением, которое производится из кожуры популярного фрукта. Речь идет о банановой кожуре, пишет OBOZ.UA.

Их используют для приготовления "чая из банановых шкурок" или "воды из банановых шкурок", которые, по словам садоводов, способствуют здоровому росту как комнатных, так и уличных растений.

Фрукты содержат много питательных веществ, таких как калий, фосфор и кальций, и превратить это полезное вещество в натуральное удобрение для растений невероятно просто, не тратя при этом денег.

Чтобы сделать удобрение из банановой кожуры, стоит замочить всего две кожуры на ночь в галлоне воды, многие садоводы оставляют их на 48 часов. Затем воду просто выливают в грунт.

Пользователи в сети прокомментировали этот метод, назвав это удобрение очень эффективным.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать дома действенное жидкое удобрение.

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