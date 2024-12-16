Похожа на Грецию и поражает природой: непопулярную страну Европы назвали сокровищем для туристов

Среди европейских стран, практически каждая из которых может похвастаться настоящими магнитами для туристов, все еще остались неизведанные зоны. К таковым можно отнести Северную Македонию.

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Как пишет издание Express, эта европейская страна, не имеющая собственного выхода к морю, граничит с популярными Грецией, Болгарией, Сербией и Албанией. И при этом она остается относительно неизвестной в европейском туристическом кругу, что делает ее идеальным местом для ищущих тишины и покоя.

Богата историческая палитра страны, сформирована средиземноморским, балканским, греческим, итальянским и османским влияниями. И это предлагает туристам поистине уникальный культурный опыт.

Несмотря на то, что Северная Македония в пять раз меньше Греции, она может похвастаться не менее привлекательными сокровищами природы. Впечатляющие 80% страны покрыты горами и озерами, что открывает множество возможностей для искателей приключений. Здесь можно от души насладиться походами, велосипедными путешествиями и каякингом. Ключевым природным украшением страны является горное озеро Охрид.

Тем, кто предпочитает более неторопливое взаимодействие с природой, Северная Македония может предложить большое разнообразие диких животных. Во время путешествий по стране вы можете увидеть медведей, кабанов, волков, лис, оленей и более 200 видов бабочек.

Любители истории могут проникнуть в богатое наследие страны, исследуя амфитеатры, статуи, монастыри и реликвии греческой, римской, византийской и османской эпох. И все это в пределах одной достаточно небольшой страны.

Гастрономическая традиция Северной Македонии столь же богата и разнообразна, как и ее история. Национальные блюда предлагают соблазнительное сочетание вкусов. Одним из главных местных специалистов является тавче гравче – запеченная в горшке фасоль с овощами и приправами. Иногда к ней добавляют также мясо. Выходит очень сытно и ароматно.

По данным Государственного статистического управления Северной Македонии, в 2023 году в стране побывало более 1,6 млн. туристов. Это на 20,6% больше, чем годом ранее. Однако эти цифры резко контрастируют с соседней Грецией, ежегодно привлекающей десятки миллионов человек. И это в то время как Северная Македония имеет много общего, как с Грецией, так и с Турцией. Это не до конца открытое направление является отличным выбором для ищущих приключений подальше от проторенных туристических маршрутов и толп отдыхающих.

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