Пока можно сажать кукурузу: советы для огорода

Кукуруза давно стала одной из самых популярных культур в Украине, как в частном огородничестве, так и в промышленном агропроизводстве. Она универсальна в использовании, неприхотлива в уходе, но при этом требует соблюдения базовых агротехнических правил.

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OBOZ.UA рассказывает, когда именно стоит сеять кукурузу, и не поздно ли это делать в июне. От правильного выбора сроков зависит урожайность и устойчивость растения к болезням, вредителям и погодным вызовам.

Когда сажать кукурузу

Кукуруза – растение, которое любит тепло. Для ее успешного прорастания температура почвы должна составлять не менее 10-12 °C, а в идеале – 13-15 °C. Если посеять семена раньше, в непрогретую землю, они могут загнить, прорастать очень медленно или вообще не дать всходов. Оптимальная температура воздуха для роста культуры – от 20 до 30 °C.

Это означает, что календарные даты сами по себе не гарантируют правильного времени – главное ориентироваться на температурные показатели. В южных и центральных регионах Украины соответствующие условия обычно наступают во второй половине мая. На западе и севере - чуть позже.

Июньские сроки посева

На практике кукурузу в Украине вполне успешно сеют до середины, а иногда и до конца июня. Все зависит от сорта и цели выращивания. Если планируется уборка урожая в фазе молочной спелости (для потребления в пищу молодых початков), июньский посев – вполне оправдан. Также в июне часто сеют кукурузу на силос, когда главной целью является масса зеленого растения.

В таком случае целесообразно выбирать скороспелые или среднеспелые гибриды. Они имеют более короткий вегетационный период и успевают дать полноценный урожай до начала осенних похолоданий. Обычно для таких сортов требуется около 80-100 дней до технической спелости.

Выращивание через рассаду

В северных областях или в условиях холодной, затяжной весны многие огородники практикуют выращивание кукурузы через рассаду. Семена высевают в горшочки или кассеты за 2-3 недели до планируемой высадки в открытый грунт. Пересадка проводится после того, как минует угроза поздних заморозков, обычно в возрасте 3-4 недель. Такой метод позволяет существенно приблизить сроки уборки - особенно актуально, если хочется полакомиться молодой кукурузой еще в августе.

Лунный календарь посевов

Кроме погодных условий, многие огородники обращают внимание и на лунный посевной календарь. Согласно его рекомендациям, самым благоприятным временем для посева кукурузы считаются дни, когда Луна находится в фазе роста, особенно в знаках, отвечающих за плодородие – Телец, Рак, Рыбы.

В июне 2025 года такими периодами являются 1-10 и 26-30 июня. Зато полнолуние и новолуние (10 и 24 июня соответственно) считаются неблагоприятными днями для посева.

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