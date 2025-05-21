Покажут бабушку Уэнсдэй: новые детали о втором сезоне сериала

Netflix продолжает подогревать интерес ко второму сезону фэнтези-сериала "Уэнсдэй"", в котором Дженна Ортега снова сыграет харизматичную героиню из семьи Адамсов. Новые промоматериалы, закадровые видео и описание персонажей анонсируют сюжетные нововведения.

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Одной из главных "новинок" станет появление бабушки Уэнсдэй – Хестер Фрамп, которую сыграет Джоанна Ламли. Образ этого персонажа в сериале существенно изменен по сравнению с классической франшизой.

В классических версиях семьи Адамсов бабушка Уэнсдэй изображалась как маленькая, коренастая и немного карикатурная ведьма. Однако Netflix переосмысливает персонажа: Гестер Фрамп предстает как изысканная, влиятельная и обеспеченная женщина, которая руководит одним из самых успешных бизнесов в мире изгнанников – Frump Mortuaries, то есть сетью похоронных бюро.

Согласно описанию на официальной платформе Netflix Tudum, Хестер – ответ на вечный вопрос фанатов: откуда у Адамсов столько денег? Ее деятельность помогает логично объяснить богатство семьи, которая, кажется, нигде не работает, но живет в особняке со слугами и потусторонней аурой.

В новом сезоне зрителей ждет смешение старых и новых сюжетных линий.

Возвращаются любимые герои:

Дженна Ортега (Уэнсдэй Адамс)

Кэтрин Зета-Джонс (Мортисия)

Луис Гусман (Гомес)

Исаак Ордоньес (Пагсли)

Эмма Майерс (Энид)

Муса Мостафа (Юджин)

Джой Сандей (Бьянка)

Джорджи Фармер (Аякс)

Джейми Макшейн (шериф Галпин, отец Тайлера)

В сюжет возвращается и Тайлер Гелпин (Хантер Дуэн), как бывший парень Венздей и гайд-монстр, который угрожает спокойствию Невермора.

Также ожидаются новые персонажи: Кристофер Ллойд, который играл дядю Фестера в "Семейке Аддамсов" (1991), возвращается в роли самого строгого преподавателя Невермора.

Еще один интересный момент – поступление Пагсли в школу Уэнсдей, а также увлечение Мортисии фехтованием, что может предвещать новые сюжетные повороты, конфликты и сцены эксцентричной динамики внутри семьи.

Фанаты заметят отсутствие Ксавье Торпа (Перси Хайнс Уайт) – персонажа из первого сезона, который имел потенциальную романтическую линию с Уэнсдей. Актер был исключен из проекта из-за публичных обвинений в домогательствах.

Судя по промокампании, релиз стоит ожидать в конце 2025 года или в начале 2026-го.

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