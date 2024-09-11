Покажут скандальные факты: вышел трейлер фильма "Ученик" о Дональде Трампе
Кино – это неотделимая и весомая часть современной культуры. Однако невозможно отрицать, что оно также влияет на общественные настроения, убеждения и т.д.
Недавно в сети появился трейлер фильма "Ученик" о бывшем президенте США и действующем кандидате Дональде Трампе. Лента обещает быть очень провокационной и откровенной.
Дата выхода
Дата выхода провокационной ленты запланирована на 11 октября. Это за 24 дня до президентских выборов в США, в которых Трамп участвует.
Стоит отметить, что на прошлой неделе на Kickstarter запустили кампанию по сбору средств, чтобы "продержать фильм в как можно большем количестве кинотеатров как можно дольше".
Подготовка к премьере
Премьера "Ученика" уже вызвала множество разговоров в медиа и политических кругах. Фильм впервые был показан на Каннском кинофестивале, где получил восьмиминутные овации. Однако лента предстала перед трудностями на пути к поиску дистрибьютора в США.
Многие крупные кинокомпании, такие как Sony, Netflix и Prime Video, отказались от фильма из-за его противоречивой природы. Кроме того, представители кампании Трампа угрожали судебными исками, называя фильм "чистым вымыслом".
Ключевые моменты трейлера
В центре фильма "Ученик" – юный Дональд Трамп, роль которого исполняет актер Себастьян Стэн.
В трейлере показано несколько ключевых сцен, где молодой будущий политик обращается за советом к известному юристу и политику Кона, который дает ему ряд рекомендаций по успеху. Одна из известнейших его цитат: "Неважно, что происходит, ты всегда претендуешь на победу и никогда не признаешь поражение".
Трейлер также предлагает несколько ярких сцен, таких как момент, когда Трамп дразнит свою знаменитую прическу, или же сцена его свадьбы с первой женой Иванной Трамп.
Кроме того, зрители увидят момент из скандальной сцены о липосакции главного героя и намеки на историю с домашним насилием.
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