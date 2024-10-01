Покров Пресвятой Богородицы: почему этот праздник важен для украинцев и что запрещено делать

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Покров Пресвятой Богородицы теперь приходится на 1 октября.

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С Покровом связана и важная для украинцев дата – День защитников и защитниц. Об истории, традициях и запретах этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Покров Пресвятой Богородицы

Покров начали отмечать сразу после принятия христианства в Киевской Руси. Когда Константинополь осаждали войска князя Аскольда, местные жители скрылись в храме, где хранилась риза Девы Марии. Верующие стали молиться Богородице, прося о спасении. И спасение появилось – над городом возник образ Богородицы. Женщина словно накрыла Константинополь своим покровом – враги не могли видеть людей, так что все местные жители уцелели.

Также существует версия, согласно которой Богородица накрыла город во время сарацинской осады. Все свидетельства сводятся к главному значению праздника – спасению и защите от врага.

В XI веке Ярослав Мудрый разбил печенегов и из благодарности к Богу и Деве Марии построил в Киеве собор Святой Софии и храм Благовещения на Золотых Воротах, отдавая народ и город под опеку Божией Матери.

Традиции на Покров

В народе Покров часто называют Третьей Пречистой. Несмотря на то, что Покров не входит в перечень 12 самых больших церковных праздников, в Украине этот день особенно почитали с давних времен. На Покров заканчивался сбор урожая, и наши предки связывали день с началом периода подготовки к зиме – зазимьем. Скот уже не выгоняли пастбище, а переводили в хлев.

Особенно чтили этот праздник казаки, ведь считали Деву Марию своей покровительницей и заступницей перед Богом.

Покров – начало сезона свадеб. В старину головной убор невесты связывали с покровом Богородицы, так что считалось очень хорошей приметой жениться именно в этот день.

Девушки, которые хотели выйти замуж, приговаривали: "Свята мати, Покрівонько, покрий мені голівоньку: щоб я жінкою була, щоб я весело жила, з чоловіком молоденьким, з дитяточком веселеньким".

Что нельзя делать на Покрову

Всю тяжелую работу следует отложить на другой день. На Покров нельзя шить, резать, колоть, белить и красить, стирать, заниматься рукоделием и огородными работами.

В древности хозяйки даже не занимались стряпней на Покров, а все блюда готовили заранее, ведь крошить, отбивать, печь, резать, жарить и чистить тоже не желательно.

Как и во все церковные праздники, не стоит злословить, ссориться, совершать зло.

Молитвы на Покров очень сильны, поэтому верующие просят у Богородицы защиты и покровительства.

Приметы на Покров

По погоде на Покров пророчили, какой будет зима.

Южный ветер свидетельствует о теплой зиме, северный – о холодной и морозной, а западный – о снежной.

А если в течение дня ветер меняет направление, то и зима будет неустойчивой.

Смотрели и на садовые деревья: если на Покров листья с вишен не опали, то зима будет теплой, а весна – ранней.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь церковных праздников на октябрь-2024.

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