Полесский дерун: рецепт блюда, которое понравится всем

Картофель – идеальный овощ для приготовления вкусных первых, вторых блюд и закусок. Еще из картофеля получаются самые вкусные зразы, деруны, пироги, вареники.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного полесского деруна с грибами, который элементарно готовится.

Ингредиенты:

700 г картофеля

100 г лука

2 ст.л муки

2 яйца

соль, перец

50г масла для жарки

Начинка:

100 г лука

150 г сливок

400 г грибов(

соль, перец

120г твердого сыра

15г масла для жарки

Способ приготовления:

1. На масле обжарьте пару минут грибы и уберите со сковородки. На растительном масле обжариваем лук, 5-6 минут. Добавляем грибы, солим, перчим, вливаем сливки, и перемешивая жарьте 10 мин на малом огне.

2. Натрите на тончайшей терке картофель. Чтобы картофель не чернел, чередуйте натирание картофеля с луком. Жидкость из картофеля выдавите руками, добавьте яйца, муку, соль и перец и перемешайте.

3. Влейте масло и выложите ложкой основу, одним слоем, на всю поверхность дна. Жарим на среднем огне, до золотистости, и тогда переворачиваем.

4. Готовый дерун выкладываем на противень, выкладываем слой начинки из грибов, присыпаем тертым сыром, и так выкладываем несколько слоев.

5. Готовим в духовке еще 5-8 минут, до момента пока не расплавится сыр, достаем и готово к подаче!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: