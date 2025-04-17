Полесский дерун: рецепт блюда, которое понравится всем
Картофель – идеальный овощ для приготовления вкусных первых, вторых блюд и закусок. Еще из картофеля получаются самые вкусные зразы, деруны, пироги, вареники.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного полесского деруна с грибами, который элементарно готовится.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 100 г лука
- 2 ст.л муки
- 2 яйца
- соль, перец
- 50г масла для жарки
Начинка:
- 100 г лука
- 150 г сливок
- 400 г грибов(
- соль, перец
- 120г твердого сыра
- 15г масла для жарки
Способ приготовления:
1. На масле обжарьте пару минут грибы и уберите со сковородки. На растительном масле обжариваем лук, 5-6 минут. Добавляем грибы, солим, перчим, вливаем сливки, и перемешивая жарьте 10 мин на малом огне.
2. Натрите на тончайшей терке картофель. Чтобы картофель не чернел, чередуйте натирание картофеля с луком. Жидкость из картофеля выдавите руками, добавьте яйца, муку, соль и перец и перемешайте.
3. Влейте масло и выложите ложкой основу, одним слоем, на всю поверхность дна. Жарим на среднем огне, до золотистости, и тогда переворачиваем.
4. Готовый дерун выкладываем на противень, выкладываем слой начинки из грибов, присыпаем тертым сыром, и так выкладываем несколько слоев.
5. Готовим в духовке еще 5-8 минут, до момента пока не расплавится сыр, достаем и готово к подаче!
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