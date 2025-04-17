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Полесский дерун: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
1,3 т.
Рецепт блюда

Картофель – идеальный овощ для приготовления вкусных первых, вторых блюд и закусок. Еще из картофеля получаются самые вкусные зразы, деруны, пироги, вареники.

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Деруны с грибами

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного полесского деруна с грибами, который элементарно готовится.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля
  • 100 г лука
  • 2 ст.л муки
  • 2 яйца
  • соль, перец
  • 50г масла для жарки

Начинка:

  • 100 г лука
  • 150 г сливок
  • 400 г грибов(
  • соль, перец
  • 120г твердого сыра
  • 15г масла для жарки

Способ приготовления:

1. На масле обжарьте пару минут грибы и уберите со сковородки. На растительном масле обжариваем лук, 5-6 минут. Добавляем грибы, солим, перчим, вливаем сливки, и перемешивая жарьте 10 мин на малом огне.

Основа для блюда

2. Натрите на тончайшей терке картофель. Чтобы картофель не чернел, чередуйте натирание картофеля с луком. Жидкость из картофеля выдавите руками, добавьте яйца, муку, соль и перец и перемешайте.

Готовый фарш

3. Влейте масло и выложите ложкой основу, одним слоем, на всю поверхность дна. Жарим на среднем огне, до золотистости, и тогда переворачиваем.

Приготовление блюда

4. Готовый дерун выкладываем на противень, выкладываем слой начинки из грибов, присыпаем тертым сыром, и так выкладываем несколько слоев.

Готовый дерун

5. Готовим в духовке еще 5-8 минут, до момента пока не расплавится сыр, достаем и готово к подаче!

Готовое блюдо

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