Полезная паста "Амосова": делимся рецептом и точными пропорциями

Сухофрукты – лучшее продукты для приготовления вкусной и очень полезной пасты "Амосова". Есть ее можно целый год, главное – правильно хранить!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты "Амосова" из сухофруктов, орехов и меда.

Ингредиенты:

Изюм – 200 г

Инжир – 200 г

Финики – 200 г

Курага – 200 г

Чернослив – 200 г

Орехи – 200 г

Мед – 200 г

Лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Все сухофрукты и орехи обязательно замачиваем в кипятке на 15-20 минут. Из финика достаем косточку и если нужно, то подрезаем хвостик у инжира.

2. Добавляем порезанный лимон и мед. Лучше всего перекрутить все из-за мясорубки или просто используйте блендер.

Храните пасту в холодильнике!

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