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Полезная паста "Амосова": делимся рецептом и точными пропорциями

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт пасты

Сухофрукты – лучшее продукты для приготовления вкусной и очень полезной пасты "Амосова". Есть ее можно целый год, главное – правильно хранить!

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Сухофрукты для пасты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты "Амосова" из сухофруктов, орехов и меда. 

Рецепт пасты

Ингредиенты: 

  • Изюм – 200 г
  • Инжир – 200 г
  • Финики – 200 г
  • Курага – 200 г
  • Чернослив – 200 г
  • Орехи – 200 г
  • Мед – 200 г
  • Лимон – 1 шт. 

Способ приготовления: 

1. Все сухофрукты и орехи обязательно замачиваем в кипятке на 15-20 минут. Из финика достаем косточку и если нужно, то подрезаем хвостик у инжира.

Ингредиенты для пасты

2. Добавляем порезанный лимон и мед. Лучше всего перекрутить все из-за мясорубки или просто используйте блендер.

Приготовление пасты

Храните пасту в холодильнике!

Готовая паста

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