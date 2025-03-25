Видео дня
Полезная паста "Амосова": делимся рецептом и точными пропорциями
Сухофрукты – лучшее продукты для приготовления вкусной и очень полезной пасты "Амосова". Есть ее можно целый год, главное – правильно хранить!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты "Амосова" из сухофруктов, орехов и меда.
Ингредиенты:
- Изюм – 200 г
- Инжир – 200 г
- Финики – 200 г
- Курага – 200 г
- Чернослив – 200 г
- Орехи – 200 г
- Мед – 200 г
- Лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Все сухофрукты и орехи обязательно замачиваем в кипятке на 15-20 минут. Из финика достаем косточку и если нужно, то подрезаем хвостик у инжира.
2. Добавляем порезанный лимон и мед. Лучше всего перекрутить все из-за мясорубки или просто используйте блендер.
Храните пасту в холодильнике!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: