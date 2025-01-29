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Полезная паста Амосова: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
NewsLife
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Рецепт пасты

Самый известный украинский кардиохирург и академик Николай Амосов придумал отличную витаминную смесь, которую нужно есть всем, так как ее основа – орехи и сухофрукты. Главное свойство пасты это то, что она укрепляет сердечно-сосудистую систему и повышает иммунитет. Стоит отметить, что Амосов прописывал ее своим пациентам и она  способствовала их более быстрому выздоровлению в послеоперационный период.

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Вкусная паста Амосова

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты Амосова, из сухофруктов, с орешками и цитрусовыми. 

Рецепт пасты

Ингредиенты: 

  • Темные изюм – 200 г
  • Чернослив сушеный – 200 г
  • Курага – 200 г
  • Инжир или финик – 100 г
  • Клюква сушеная – 100 г
  • Грецкий орех (или любой) – 200 г
  • Лимон с кожурой – 1 средний
  • Апельсин с кожурой – 1/2 шт
  • Мед – 2 ст. л

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты перебиваем в блендере, но лучше пропустить через мясорубку.

Ингредиенты для пасты

2. Хранить в холодильнике в герметичном контейнере.

Приготовление пасты

3. Взрослым: по 1 ст л трижды в сутки за 30 мин до еды (если имеете чувствительный кишечник, то рекомендуют употреблять после еды). А детям школьного возраста можно кушать по 1 ч. л.

Паста Амосова

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