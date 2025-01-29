Полезная паста Амосова: рассказываем, из чего приготовить
Самый известный украинский кардиохирург и академик Николай Амосов придумал отличную витаминную смесь, которую нужно есть всем, так как ее основа – орехи и сухофрукты. Главное свойство пасты это то, что она укрепляет сердечно-сосудистую систему и повышает иммунитет. Стоит отметить, что Амосов прописывал ее своим пациентам и она способствовала их более быстрому выздоровлению в послеоперационный период.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты Амосова, из сухофруктов, с орешками и цитрусовыми.
Ингредиенты:
- Темные изюм – 200 г
- Чернослив сушеный – 200 г
- Курага – 200 г
- Инжир или финик – 100 г
- Клюква сушеная – 100 г
- Грецкий орех (или любой) – 200 г
- Лимон с кожурой – 1 средний
- Апельсин с кожурой – 1/2 шт
- Мед – 2 ст. л
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты перебиваем в блендере, но лучше пропустить через мясорубку.
2. Хранить в холодильнике в герметичном контейнере.
3. Взрослым: по 1 ст л трижды в сутки за 30 мин до еды (если имеете чувствительный кишечник, то рекомендуют употреблять после еды). А детям школьного возраста можно кушать по 1 ч. л.
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