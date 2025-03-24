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Полезные шпинатные вафли с крем-сыром и рыбой для перекуса: рецепт сытного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
204
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусной и главное – сытное блюдо для перекуса, отличным вариантом будут не только горячие бутерброды, но и вафли с разными начинками.

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Вкусные шпинатные вафли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусны, сытных вафель из шпината, с сыром и рыбой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 150 г шпината
  • 100 г перемолотой овсянки
  • 2 яйца
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • 150-170 г молока (регулируйте густоту)
  • 20 г сыра
  • 1 ст. л. масла
  • соль, перец, сухой чеснок – по вкусу
  • крем-сыр
  • свежие огурцы
  • красная рыба

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для теста. 

Основа для вафель

2. Ложкой выложите тесто на горячую вафельницу, выпекаем до готовности.

Сколько готовить вафли

3. На готовые вафли выложите крем-сыр, сверху слайсы огурца, красную рыбу.

Готовый перекус

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