Полезные шпинатные вафли с крем-сыром и рыбой для перекуса: рецепт сытного блюда за 10 минут

Если вы хотите приготовить очень вкусной и главное – сытное блюдо для перекуса, отличным вариантом будут не только горячие бутерброды, но и вафли с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусны, сытных вафель из шпината, с сыром и рыбой.

Ингредиенты:

150 г шпината

100 г перемолотой овсянки

2 яйца

1 ч.л разрыхлителя

150-170 г молока (регулируйте густоту)

20 г сыра

1 ст. л. масла

соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

крем-сыр

свежие огурцы

красная рыба

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для теста.

2. Ложкой выложите тесто на горячую вафельницу, выпекаем до готовности.

3. На готовые вафли выложите крем-сыр, сверху слайсы огурца, красную рыбу.

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