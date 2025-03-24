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Полезные шпинатные вафли с крем-сыром и рыбой для перекуса: рецепт сытного блюда за 10 минут
Если вы хотите приготовить очень вкусной и главное – сытное блюдо для перекуса, отличным вариантом будут не только горячие бутерброды, но и вафли с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусны, сытных вафель из шпината, с сыром и рыбой.
Ингредиенты:
- 150 г шпината
- 100 г перемолотой овсянки
- 2 яйца
- 1 ч.л разрыхлителя
- 150-170 г молока (регулируйте густоту)
- 20 г сыра
- 1 ст. л. масла
- соль, перец, сухой чеснок – по вкусу
- крем-сыр
- свежие огурцы
- красная рыба
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для теста.
2. Ложкой выложите тесто на горячую вафельницу, выпекаем до готовности.
3. На готовые вафли выложите крем-сыр, сверху слайсы огурца, красную рыбу.
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