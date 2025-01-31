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Полезный и очень вкусный салат из свеклы на каждый день: простой рецепт блюда для перекуса и ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
882
Полезный и очень вкусный салат из свеклы на каждый день: простой рецепт блюда для перекуса и ужина

Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов, закусок, а также первых блюд. Стоит отметить, что свеклу для салатов лучше не варить, а запекать. 

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Вкусный и полезный салат

Кулинар поделилcя в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сыром, зеленью и орешками. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 170 г вареной свеклы
  • 100 г сыра 
  • 40 г орехов пекан (не сырых)
  • 70 г листовой зелени

Для заправки:

  • 2 ч.л меда, 2 ч.л оливкового масла, 2 ч.л горчицы в зернах

Способ приготовления: 

1. Запеките свеклу в фольге 40-60 минут при 200-220С, до готовности. Дайте остыть и нарежьте кубиками.

Свекла для салата

2. В тарелку выкладываем сначала листовую зелень, далее свеклу, орехи и кусочки сыра Dorblu.

Приготовление блюда

3. Заправка: смешайте жидкий мед, оливковое масло и горчицу в зернах. Полейте салат и сразу же подавайте.

Готовый салат

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