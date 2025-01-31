Полезный и очень вкусный салат из свеклы на каждый день: простой рецепт блюда для перекуса и ужина
Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов, закусок, а также первых блюд. Стоит отметить, что свеклу для салатов лучше не варить, а запекать.
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Кулинар поделилcя в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сыром, зеленью и орешками.
Ингредиенты:
- 170 г вареной свеклы
- 100 г сыра
- 40 г орехов пекан (не сырых)
- 70 г листовой зелени
Для заправки:
- 2 ч.л меда, 2 ч.л оливкового масла, 2 ч.л горчицы в зернах
Способ приготовления:
1. Запеките свеклу в фольге 40-60 минут при 200-220С, до готовности. Дайте остыть и нарежьте кубиками.
2. В тарелку выкладываем сначала листовую зелень, далее свеклу, орехи и кусочки сыра Dorblu.
3. Заправка: смешайте жидкий мед, оливковое масло и горчицу в зернах. Полейте салат и сразу же подавайте.
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